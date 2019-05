Dolor y Gloria | Almodovar finalmente torna ai massimi livelli

Dolor y Gloria - Pedro Almodóvar alla ricerca del tempo perduto (recensione) : È in questi giorni in concorso al Festival di Cannes Dolor y Gloria, tra i candidati più accreditati alla Palma d’Oro. E siamo di fronte al titolo forse più personale e maturo di Pedro Almodóvar, premiato dall’affetto del pubblico italiano, con un primo weekend da oltre un milione d’incasso. Il protagonista è un regista omosessuale, Salvador Mallo (un Antonio Banderas alla sua prova più matura), immalinconito dagli anni e dai tantissimi ...

Cannes 2019 : Dolor Y GLORIA di Pedro Almodovar : Pedro Almodovar firma il suo migliore film degli ultimi anni. Forse, per giunta, il suo miglior film di sempre. DOLOR y GLORIA, in concorso al Festival di Cannes 2019, è uno straziante viaggio nella memoria di un uomo, un regista, un amante, un figlio che riesce a (ri)trovare se stesso e la serenità di un tempo solo grazie al cinema. Il regista spagnolo realizza così il suo film testamento, il suo personale 8 ½ (omaggiato esplicitamente ...

Cannes 2019 - spettrale e noioso Almodovar. Ancora l’angoscia per mamma tra eroina - rosari e tisanine. E per lo spettatore tanto Dolor e poca gloria : Mettere in discussione il cinema di Pedro Almodovar è come sparare a zero sulle stigmate di Padre Pio. Almodovar non si segue, si venera. Per questo dolor y gloria, in Concorso a Cannes 2019 viene accolto da ovazioni e ditirambi. Invece il 21esimo titolo del regista madrileno è un film noioso, drammaturgicamente scheletrico e sviluppato come un compitino di quinta elementare. Almodovar non ha invenzioni stilistiche da millenni e si vede. O ...

Cannes - applausi per “Dolor y Gloria” di Almodovar : Appluasi e un'inondazione di flash per Pedero Almodovar a Cannes. Il regista spagnolo ha calpestato il tapis roude del festival francese per la presentazione del suo film "Dolor y Gloria", insieme ai protagonisti Antonio Banderas e Penelope Cruz.

"Dolor y Gloria" di Almodovar - storia delle vie misteriose del processo creativo di un regista : C’è una battuta-chiave che Pedro Almodovar fa pronunciare al suo alter-ego regista in “Dolor y Gloria”, Antonio Banderas : “L’attore più bravo non è quello che piange, ma quello che lotta per trattenere le lacrime”. E’ speculare al lavoro di denudamento, generoso, sincero e impudico, ma anche mediato dalla finzione artistica, che il sessantanovenne Maestro spagnolo ha ...

Dolor Y Gloria film al cinema : recensione - cast - curiosità : Dolor Y Gloria è uno dei film al cinema dal 16 maggio 2019. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Dolor Y Gloria film al cinema: cast e scheda DATA USCITA: 17 maggio 2019 GENERE: Drammatico ANNO: 2019 REGIA: Pedro Almodovar cast: Antonio Banderas, Penélope Cruz, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Cecilia Roth, Raúl ...

Antonio Banderas in Dolor y gloria. L'intervista di GQ : Che cosa ha imparato dalla morte? «A vivere». Antonio Banderas ha 58 anni. Due anni e mezzo fa il suo cuore ha ceduto. Letteralmente. «Ha lasciato tracce visibili», dice. Intende soprattutto nelle reazioni a catena che quel crac ha provocato. Per esempio, il ritorno a bomba. Da Hollywood alla Spagna. Alla sua prima patria. Da Pedro Almodóvar, il regista che 38 anni prima lo aveva notato fuori da un caffè di Madrid. Banderas aveva i capelli ...

Banderas : “Dolor y gloria” grande sfida e il mio ruolo più intimo : Antonio Banderas interpreta un regista cinematografico sul viale del tramonto in "Dolor y gloria" di Pedro Almodovar, in concorso al festival di Cannes e dal 17 maggio nei cinema italiani. Lo stesso Almodovar ha confessato che il film è in gran parte autobiografico. "Ero davvero eccitato di fronte a una sfida del genere... Sai, quando hai recitato per più di 40 anni a volte ti annoi, hai bisogno di sfide e questa lo era. Avevo di fronte a me ...

La prima clip di “Dolor y Gloria” di Pedro Almodóvar - al cinema dal 17 maggio : Il nuovo film di Pedro Almodóvar con Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas e con la partecipazione speciale di Penélope Cruz sarà presentato in concorso al Festival di Cannes 2019 e arriverà nei cinema italiani da venerdì 17 maggio. “Dolor y Gloria” racconta una serie di ricongiungimenti di Salvador Mallo, un regista cinematografico oramai sul viale del tramonto. Alcuni sono fisici, altri ricordati: la ...

