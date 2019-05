Disponibile la traduzione in italiano del primo Shenmue per PC

eurogamer

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Nell'agosto del 2018 la community italiana diiniziò laamatoriale per PC dei famosi giochi diretti da Yu Suzuki, ora, finalmente, iltitolo della saga può essere giocato nella nostra lingua.Il team che ha lavorato allaè composto dai membri diItalia, che con un post pubblicato sul sito annunciano la disponibilità delladel."9 mesi sono passati da quando il nostro piccolo team amatoriale ha annunciato ladelepisodio della saga diretta da Yu Suzuki. Letteralmente un parto, ma oggi siamo finalmente felici di poter distribuire ladelcapitolo dinella sua versione 1.0".Leggi altro...

