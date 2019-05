DIRETTA Treviglio Verona | risultato 19-14 | streaming video e tv | Primo quarto

ilsussidiario

(Di mercoledì 22 maggio 2019): infoe tv della partita di basket, valida come gara 5 per i quarti dei play off del campionato di Serie A2.

Profilo3Marco : RT @GiammarcoMenga: Gabriele Raffa è morto in strada a soli 15 anni. Travolto in bici da un’auto tra Casirate e Treviglio. In Italia mancan… - scaligerabasket : GAME DAY. Questa sera appuntamento al PalaFacchetti di Treviglio per Gara 5 dei quarti di finale. Match trasmesso… - GiammarcoMenga : Gabriele Raffa è morto in strada a soli 15 anni. Travolto in bici da un’auto tra Casirate e Treviglio. In Italia ma… -