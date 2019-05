Di Maio | Gioco Salvini-GiorgettiFanno il poliziotto buono e cattivo

Sea Watch - la nave avanza : 47 migranti a un passo da Lampedusa. Conte e Di Maio - gioco sporco su Salvini : La Sea Watch con 47 migranti a bordo è entrata nelle acque italiane e si sta avvicinando lentamente al porto di Lampedusa, sfidando il Viminale e la politica dei "porti chiusi" del ministro degli Interni Matteo Salvini. Il guaio, per il vicepremier leghista, è che di fronte ai "gravi motivi umanitar

Decreto Famiglia - Di Maio contro la Lega : «Non sabotate - in gioco il futuro del governo» : Famiglia, Di Maio non usa giri di parole e accusa: «Qualcuno prova a sabotare Decreto, non ci stò». «Io lo dico forte e chiaro: sulle famiglie si regge il futuro di...

Giuseppe Conte - il gioco sporco nel governo : "Così favorirà Di Maio per affossare Salvini". Retroscena-bomba : Obiettivo: blindare il governo. Come? Giuseppe Conte un'idea ce l'ha: picchiare duro la Lega per permettere al Movimento 5 Stelle di salire nei sondaggi e, spera il premier, alle elezioni europee del 26 maggio. D'altronde, le condizioni perché questo esecutivo resti in vita qualche altro mese (i 5 a

Giuseppe Conte al guinzaglio dei 5 Stelle : il gioco sporco con Di Maio : La triste storia del sottosegretario leghista Armando Siri, vittima della faida pre-elettorale tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ha un lato istruttivo. È servita a far togliere la maschera a Giuseppe Conte, a fugare ogni dubbio su chi egli sia davvero. Non è un illustre tecnico che ha accettato di

Luigi Di Maio non ci sta più - il gioco della Lega lo ha stancato. Ecco il suo messaggio gelido : Luigi Di Maio risponde alle accuse mosse dalla Lega e sulle continue minacce al governo da parte del carroccio Luigi Di Maio non ci sta più e scrive un lungo post su Facebbok, dove riprende le ultime vicende Legate alla Lega. Un Di Maio con toni stanchi, che difende la sindaca di Roma e sottolinea … Continue reading Luigi Di Maio non ci sta più, il gioco della Lega lo ha stancato. Ecco il suo messaggio gelido at BlogItalia.News.

Di Maio : 'Grave che la Lega minacci la crisi - Italia non è gioco' : "Anche oggi la Lega minaccia di far cadere il governo. Sembra ci siano persino contatti in corso con Berlusconi per fare un altro esecutivo. Sono pieni i giornali di queste ricostruzioni e lo trovo ...

Di Maio attacca Salvini : 'Basta minacciare crisi di governo - l'Italia non è un gioco' : 'l'Italia non è un gioco '. Luigi di Maio torna ad attaccare Matteo Salvini dopo le voci di crisi di governo legate alle indagini sul sottosegretario Armando Siri e le notizie riguardo ai contatti ...

Lega - Di Maio : “Gravissimo che minaccino la crisi. Dov’è il senso di responsabilità? L’Italia non è mica un gioco” : “È gravissimo che la Lega minacci di far cadere il governo. Dov’è il senso di responsabilità? L’Italia non è mica un gioco”. Il vicepremier e leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, attacca l’alleato di governo nel day after dell’inchiesta per corruzione che vede tra gli indagati il sottosegretario Armando Siri. La reazione pentastellata al procedimento nei confronti dell’uomo del Carroccio è ...

Di Maio a Salvini : "Basta minacce - l'Italia non è un gioco" : All'indomani del fuoco incrociato tra alleati di governo gli animi non si placano. Luigi Di Maio, sul suo profilo Facebook sferza un durissimo attacco alla Lega accusandola, tra l'altro, di scarso senso di responsabilità: "Anche oggi la Lega minaccia di far cadere il governo. Lo aveva già fatto con la Tav. Sembra ci siano persino contatti in corso con Berlusconi per fare un altro esecutivo. Sono pieni i giornali di queste ...

Di Maio attacca Salvini : «Basta minacciare crisi di governo - l'Italia non è un gioco» : «l'Italia non è un gioco». Luigi Di Maio torna ad attaccare Matteo Salvini dopo le voci di crisi di governo legate alle indagini sul sottosegretario Armando Siri e le notizie...

Il gioco delle coppie. Salvini-Verdini su "Oggi" risponde a Di Maio-Saba su "Chi" : È il gioco delle coppie. Prima Luigi Di Maio su "Chi", poi Matteo Salvini su "Oggi". I vicepremier posano con le nuove fidanzate sui principali giornali di gossip italiani e spostano così il confronto dalla scena politica a quella amorosa.La storia d'amore tra Matteo Salvini e Francesca Verdini, figlia dell'ex coordinatore di Forza Italia e fondatore di Ala, continua e il settimanale Oggi pubblica nuove foto della neo-coppia. La ...

Matteo Salvini - retroscena-bomba : 'Si tiene Di Maio - si prende tutto e poi...'. Gioco - partita - incontro : Non chiederà rimpasti, scrive Repubblica, non prenderà nessun ministero pesante, Economia o Esteri che siano. Farà in modo, invece, che sia Luigi Di Maio a decidere di chiudere con il governo ...