Di Maio: fare sistema per futuro Italia

"Rigore e crescita devono continuare a essere compatibili" e "la riduzione del debito pubblico deve avvenire attraverso gli investimenti e non con tagli lineari". Così il vicepremier Diall'assemblea Confindustria. "Mai pensato di rinunciare alla disciplina dei conti pubblici", ha aggiunto. "Abbiamo a cuore l'economia e lavoriamo per scongiurare un rallentamento della produzione. Siamo qui pere dareda leader al Paese". A Ue "non chiediamo ritorno al protezionismo ma apertura mercati equa e condivisa".(Di mercoledì 22 maggio 2019)