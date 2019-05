Derivati | i 5 Paesi a maggior rischio bancarotta

ilsole24ore

(Di mercoledì 22 maggio 2019) I credit default swap (o Cds) sono contrattiche funzionano come polizze di assicurazione sulinsolvenza di un debitore. Più alto è il loro prezzoe è lasità percepita dal mercato. Sono insomma una sorta di termometro deldi controparte che prescinde da variabili come ad esempio il diverso costo del denaro da valuta a valuta...

