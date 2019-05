Del Potro shock | “avevo lasciato il tennis | ma non lo sapeva nessuno Vi spiego com’è

Internazionali d’Italia - il punto più bello è di Del Potro : stop volley da applausi… anche da parte di Nole [VIDEO] : Internazionali d’Italia, un Del Potro parso in forma nonostante la lunga assenza dai campi quello visto ieri a Roma Internazionali d’Italia, Del Potro ha perso nella notte contro Djokovic al termine di un incontro fantastico, nel quale l’argentino ha avuto anche due match point. Del Potro è stato l’autore del punto più bello degli ultimi giorni, forse di tutto il torneo, una stop volley molto complicata da giocare, ...

Internazionali d’Italia - Djokovic in semifinale : vinta la battaglia al terzo contro Del Potro : Internazionali d’Italia, Djokovic ha vinto in tarda serata il suo quarto di finale contro un ritrovato Del Potro Novak Djokovic si è imposto su Juan Martin Del Potro nei quarti di finale degli Internazionali Bnl d’Italia con il punteggio di 6-4, 6-7 (6-8), 6-4 dopo oltre tre ore di gioco. Il numero uno del mondo in semifinale affronterà Diego Schwartzman, ventiquattresimo della classifica e vincitore ai quarti contro il ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : nel venerdì dei ritiri la battaglia Djokovic-Del Potro regna sovrana : Il venerdì dei ritiri: così può essere considerato il giorno dei quarti di finale agli Internazionali d’Italia, con la perdita di due dei pezzi più pregiati nel giro di poche decine di minuti senza poterli vedere in campo. Naomi Osaka al femminile e Roger Federer al maschile hanno deciso per il forfait, vittime illustri di un duro giovedì con il doppio turno. La giapponese e lo svizzero hanno lasciato il passo rispettivamente ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Novak Djokovic supera Juan Martin Del Potro dopo tre ore di stupenda battaglia! : Una sfida straordinaria, lunga tre ore ed un minuto, incanta il pubblico di Roma: il serbo Novak Djokovic nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia di tennis batte con il punteggio di 4-6 7-6 (6) 6-4 l’argentino Juan Martin Del Potro al termine di un incontro bellissimo, nel quale il sudamericano manca anche due match point, e si qualifica per le semifinali dove domani sfiderà un altro argentino, Diego Schwartzman. Nel primo ...

Internazionali d’Italia – Un tifoso speciale per Del Potro : volto pitturato con i colori dell’Argentina e cappellino di… Valentino Rossi [VIDEO] : Un simpatico tifoso sugli spalti del Foro Italico di Roma per Del Potro: l’eccentrico signore argentino attira l’attenzione agli Internazionali d’Italia E’ ancora in corso la sfida tra Del Potro e Novak Djokovic, valida per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista argentino e il rivale serbo si stanno sfidando al Foro Italico di Roma alla ricerca di un pass per le semifinali di ...

LIVE Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : quarti di finale. Bertens-Konta e Pliskova-Sakkari le semifinali femminili! Del Potro in vantaggio su Djokovic : Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2019, che stanno svolgendosi al Foro Italico di Roma. Grandissima giornata di tennis, quella odierna, dopo l’imponente carrellata di match giocati ieri, allo scopo di completare i secondi e terzi turni rimasti bloccati dalla pioggia del mercoledì che ha costretto alla cancellazione integrale del programma. Sul Centrale si parte con il ...

LIVE Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : quarti di finale. Bertens-Konta e Pliskova-Sakkari le semifinali femminili! In corso Djokovic-Del Potro! : Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2019, che stanno svolgendosi al Foro Italico di Roma. Grandissima giornata di tennis, quella odierna, dopo l’imponente carrellata di match giocati ieri, allo scopo di completare i secondi e terzi turni rimasti bloccati dalla pioggia del mercoledì che ha costretto alla cancellazione integrale del programma. Sul Centrale si parte con il ...

LIVE Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : quarti di finale. Bertens-Konta e Pliskova-Sakkari le semifinali femminili! Tra poco Djokovic-Del Potro! : Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2019, che stanno svolgendosi al Foro Italico di Roma. Grandissima giornata di tennis, quella odierna, dopo l’imponente carrellata di match giocati ieri, allo scopo di completare i secondi e terzi turni rimasti bloccati dalla pioggia del mercoledì che ha costretto alla cancellazione integrale del programma. Sul Centrale si parte con il ...

Internazionali d’Italia – Del Potro e Nishikori ai quarti : sconfitti Ruud e Struff : Juan Martin Del Potro supera Casper Ruud, Kei Nishikori batte Jan-Lennard Struff: l’argentino e il giapponese accedono ai quarti di finale Juan Martin Del Potro e Kei Nishikori hanno staccato il rispettivo pass per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista argentino, che in mattinata aveva già superato Goffin, ha sconfitto l’olandese Casper Ruud in due set, conclusi con un doppio 6-4. Il tennista giapponese, che in ...

Internazionali d’Italia - Del Potro show contro Goffin : l’argentino domina : Internazionali d’Italia, Del Potro ha vinto contro Goffin guadagnando il passaggio agli ottavi di finale al Foro italico Internazionali d’Italia, Del Potro vittorioso nella sua prima gara di giornata contro Goffin. L’argentino approda agli ottavi di finale vincendo in scioltezza il suo primo incontro odierno col punteggio di 6-4 6-2, contro un Goffin parso in difficoltà. In serata Del Potro incontrerà il vincente di ...

Tennis - Madrid : Nadal passa agli ottavi. Si ferma Del Potro : Madrid - Rafa Nadal batte in due set il canadese Auger-Aliassime e passa agli ottavi di finale del masters 1000 di Madrid . Allo spagnolo sono bastati due set per ipotecare l'incontro, ma il numero ...

ATP 1000 Madrid - i risultati di oggi : Nadal agli ottavi. Eliminato Del Potro : Nadal se la vedrà agli ottavi con lo statunitense Frances Tiafoe , numero 37 del mondo. Del Potro, ritorno con sconfitta Ritorno con sconfitta per Juan Martin Del Potro , numero 8 del ranking e ...

ATP Madrid – Del Potro si ferma al secondo turno : Djere trionfa in tre set : Si ferma al secondo turno l’avventura di Del Potro al torneo ATP di Madrid: il torneo argentino ha ceduto ai 16esimi al serbo Djere Niente da fare per Juan Del Potro nella capitale della Spagna: il tennista argentino è stato eliminato oggi al secondo turno del torneo ATP di Madrid dal giovane Djere. Il serbo ha avuto la meglio dopo tre set di gioco e ben due ore e 24 minuti trascorsi in campo. Il numero 8 al mondo ha tentato la ...

Tennis - Del Potro non si opera : “presto tornerò in campo” : Juan Martin Del Potro ha avuto un consulto con il dottor Ángel Cotorro, il ginocchio non necessita di un’operazione: i dettagli Juan Martin Del Potro non si opererà, anzi, presto tornerà ad allenarsi. Il Tennista argentino ha comunicato la notizia ai suoi tifosi attraverso i social, una notizia ottima per gli amanti del suo Tennis potente e “piatto”. Del Potro dunque si appresta a rientrare nel tour: “Questa settimana ho ...