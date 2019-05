Deborah | ' Ho ucciso mio papà ma gli volevo bene' Monterotondo | ' Lei ci ha difeso'

Deborah Sciacquatori - la 19enne che ha ucciso il padre ai pm : “La notte avevo il timore che ammazzasse mia madre” : “Io e mamma non credevano più nel futuro. Per questo non siamo mai nemmeno andate al pronto soccorso per farci medicare, per questo non abbiamo mai denunciato“. Così Deborah Sciacquatori, la 19enne che domenica 19 maggio a Monterotondo, vicino a Roma, ha sferrato un colpo fatale al padre, poi morto, ha spiegato ai pm che indagano sull’accaduto come hanno fatto lei, la madre e la nonna a sopportare i maltrattamenti e le violenze ...

Torna libera Deborah - la ragazza che ha ucciso il padre violento : L'accusa nei suoi confronti è stata derubricata da omicidio volontario in eccesso colposo di legittima difesa

Revocati gli arresti domiciliari per Deborah - la 19enne che ha ucciso il padre violento : Revocati gli arresti domiciliari da parte della Procura di Tivoli per Deborah Sciacquatori, la 19enne di Monterotondo (in Provincia di Roma) che, all'alba di lunedì 20 maggio, ha colpito il padre, ferendolo mortalmente, per difendere la nonna e la compagna del padre stesso. Reato derubricato Nell'immediato la giovane è stata accusata di omicidio volontario ma, come riporta TgCoM 24, il Procuratore Francesco Menditto non solo ha derubricato il ...

Monterotondo - Deborah torna in libertà : «Ha ucciso il padre violento per difendersi» : torna libera Deborah Sciacquatori, 19, che domenica scorsa a Monterotondo, vicino a Roma, ha sferrato un colpo fatale al padre, poi morto, che da tempo vessava la famiglia con violenze e aggressioni....

Deborah : «Ho ucciso mio padre - era violento : ma ora vorrei chiedere scusa» : «No, non doveva morire». È incredula Deborah quando le comunicano che il padre, Lorenzo Sciacquatori, 41 anni, non c?è più. «Sono distrutta, adesso non mi...

Violenza : Deborah che ha ucciso il padre - perché può essere legittima difesa : Non era la prima che da quella casa venivano urla e litigi, era l’ennesima ed è finita in tragedia. Deborah, 19enne studentessa di Monterotondo Scalo ha colpito il padre con un coltello da cucina. Lorenzo Sciacquatori è morto in ospedale, la figlia è agli arresti domiciliari. La procura valuta anche la legittima difesa per la diciannovenne arrestata dai carabinieri per omicidio volontario. Il comportamento violento del padre era stato segnalato ...

Chi è Deborah Sciacquatori - la 19enne che ha ucciso il padre violento : Di Deborah Sciacquatori a Monterotondo tutti ne parlano bene. La 19enne che ha ucciso il padre violento per difendere la madre dall’ennesima aggressione, viene descritta come una ragazza modello, dedita allo studio, solita a dedicarsi a piccoli lavoretti per mantenersi. Si legge sul Corriere della sera:“Deborah è una ragazza conosciuta a Monterotondo - spiegano a Monterotondo Scalo -, si è sempre data da fare, ...