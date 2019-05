Daniele Dal Moro stuzzica Vladimir Luxuria al Grande Fratello 2019

Daniele De Rossi - divorzio dalla Roma/ Il 'fratello' Totti : "giorno triste per tutti" : Daniele De Rossi , divorzio -addio alla Roma . Il saluto commosso del 'fratello' Francesco Totti 'un giorno triste per tutti, torneremo grandi insieme'

GF16 - Daniele Dal Moro gela Martina Nasoni : “Mi stai rovinando…” : Al Grande Fratello un’altra coppia sembra andare in crisi: Daniele Dal Moro e Martina Nasoni Daniele Dal Moro ha definitivamente chiuso la conoscenza con Martina Nasoni al GF 16. Il bello e tenebroso di quest’edizione è stufo degli atteggiamenti della ragazza e ha deciso di non continuare la conoscenza. Non sono venuto qui per innervosirmi. Tu sei … Continue reading GF16 , Daniele Dal Moro gela Martina Nasoni : “Mi stai ...

Il teatro-canzone di Lina Sastri al Teatro Brancaccio sulle note dei poeti musicanti da Pino Daniele a Lucio Dalla : PRIMAPRESS, - ROMA - Il Teatro -canzone di Lina Sastri sarà sul palco del Teatro Brancaccio di Roma il prossimo 9 maggio con "Pensieri all' improvviso. Poesia in musica. Cantata del prima e del dopo". ...

Daniele Interrante : "Non ho tradito Guendalina con la De André" : Posizione scomoda quella di Daniele Interrante , che si è ritrovato con due ex all'interno della Casa del GF16 : Guendalina Canessa e Francesca De André , inizialmente nemiche, pare si siano alleate e ...

Grande Fratello 16 - Daniele Interrante parla di Guendalina Canessa e Francesca de Andrè a Domenica Live : Dopo l'infervorato scontro avuto tra le due litiganti Guendalina Canessa e Francesca de Andrè accaduto lo scorso lunedì nella casa del Grande Fratello , il terzo ovvero Daniele Interrante commenta quanto avvenuto.Andiamo per ordine, la miccia tra Guendalina e Francesca si è accesa non appena la prima ha messo piede nella casa nel ruolo di disturbatrice. La Canessa ritiene che la figlia di Cristiano de Andrè aveva iniziato la storia ...

Vela - Semaine Olympique Française 2019 : Daniele Benedetti e Marta Maggetti sprofondano in Medal Race e sono fuori dal podio : Dopo cinque giornate esaltanti di regate di flotta, l’Italia esce in maniera negativa dalle Medal Race che hanno chiuso il programma della 51esima Semaine Olympique Française, appuntamento di rilievo del calendario velistico internazionale disputato nella località francese di Hyeres. I due azzurri che potevano ancora sperare in un posto sul podio hanno faticato oltremodo nella prova decisiva, in ogni caso il bilancio non può che essere ...