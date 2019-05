Da “se non ci danno autonomia facciamo casino” a “prima o poi qualcuno la realizza” | Zaia

Spinelli : “se l’Empoli vince a Milano il calcio non ha più una logica” : E’ presidente del Livorno da molti anni, ma in passato lo è stato anche del Genoa. Aldo Spinelli spera che i liguri si possano salvare alla luce di un’ultima giornata che si prospetta scoppiettante. Lo ha fatto capire rispondendo ad una domanda a margine del convegno a Palazzo San Giorgio sulla Nuova via della Seta. Ecco le sue parole. “Io punterei non cento euro ma tutti i soldi che ho sul Genoa, perché si salvi. Mi ...

Sea Watch - Salvini : “se il comandante della nave è indagato allora il cattivo non sono io” : Matteo Salvini, intervistato a Coffee Break su La7, è tornato a parlare del caso Sea Watch 3, il cui comandante risulta iscritto sul registro degli indagati: "allora non era Salvini cattivo con le ong, questo conferma quello che sostengo da mesi: le ong aiutano gli scafisti".Continua a leggere

Cittadinanza a Rami e Adam - Luigi Di Maio : “se Salvini non se ne occupa investiremo Conte” : Luigi Di Maio è tornato sul caso dei due ragazzini eroi, che hanno salvato alcuni coetanei salvandoli dall'attacco allo scuolabus a San Donato Milanese: "Se il ministero degli Interni è troppo impegnato, investiremo il Presidente del Consiglio di dare la Cittadinanza a questi ragazzi, che non solo la meritano ma è una promessa e una promessa va mantenuta"Continua a leggere

Migranti - Salvini : “sea Watch non arriverà in Italia. Non c’è presidente del consiglio o ministro che tenga” : “Non c’è presidente del consiglio che tenga e non c’è ministro dei 5 stelle che tenga: in Italia i trafficanti di esseri umani non arrivano più”: così ha detto in diretta facebook il ministro dell’Interno Matteo Salvini ribadendo che il suo no allo sbarco della nave Sea Watch 3, che ha a bordo 65 persone ed è diretta a Lampedusa Cronaca | Di F. Q.. Sea Watch 3, ...

MotoGp - la KTM mette Zarco alla porta : “se ciò che abbiamo fatto per lui non dovesse funzionare…” : Le deludenti prestazioni del francese in questo inizio di stagione stanno spingendo la KTM a prendere serie decisioni sul futuro di Zarco La stagione di Johann Zarco è stata fino a questo momento alquanto deficitaria, il francese non è mai riuscito a lottare per le posizioni di vertice, incassando numerose critiche. ph. sito KTM Racing Le prestazioni dell’ex pilota della Yamaha non sono affatto piaciute ai vertici della KTM, pronta a ...

Juventus - Del Piero ‘conferma’ Allegri : “se c’è sintonia con il club - non vedo perchè cambiare. Conte? Mi stupirebbe…” : L’ex campione della Juventus ha analizzato la stagione dei bianconeri, esprimendo il proprio parere anche sul futuro di Allegri Scudetto e Supercoppa Italiana, con questi due trofei la Juventus ha chiuso la propria stagione, raggiungendo i quarti di finale di Champions League. Alfredo Falcone/LaPresse Soddisfazione ma anche un pizzico di delusione, conseguenza dell’eliminazione ad opera dell’Ajax che tanto male ha fatto ...

Il punto in comune tra calcio e MotoGp ed il rapporto con Valentino Rossi - Marquez ammette : “se è un avversario non sarà mai il tuo migliore amico” : Marc Marquez il paragone tra calcio e MotoGp ed il rapporto con Valentino Rossi: la sincerità del campione del mondo in carica Weekend ricco di emozioni per Marc Marquez: dopo essere stato ospite del paddock del Montmelò, dove si sta svolgendo il Gp di Spagna di Formula 1, il campione del mondo in carica di MotoGp è volato in Germania dove ha aperto la sfida di calcio tra Lipsia e Bayern Monaco con uno spettacolo in sella alla sua Honda ...

ATP Madrid – Nadal eliminato da Tsitsipas - il maiorchino non cerca scuse : “se avessi giocato bene avrei vinto” : Rafa Nadal non cerca scuse dopo il ko di ieri contro Tsitsipas in semifinale a Madrid: le parole del maiorchino dopo l’eliminazione dal torneo spagnolo Amara sconfitta, ieri, per Rafa Nadal nella semifinale del torneo ATP di Madrid: il maiorchino ha ceduto al greco Tsitsipas, che oggi si giocherà il titolo contro Novak Djokovic. AFP/LaPresse Una delusione dietro l’altra, per Nadal, eliminato in semifinale a Montecarlo, ...

Pamela Prati - scontro choc con Silvia Toffanin. La conduttrice : “se n’è andata?! Non ci credo. Qui siamo degenerando” : “È tutta una barzelletta che non fa neanche più ridere”. Silvia Toffanin, quando Pamela Prati esce dallo studio e non torna più, sbotta con queste parole. Dallo studio, un applauso. Quello dell’11 maggio tra la conduttrice di Verissimo e la showgirl di ieri è stato un incontro che ha superato le anticipazioni e farà discutere parecchio. La Prati ha parlato ancora una volta del matrimonio annullato con il fantomatico Marco ...

Tottenham - Pochettino boom : “se non cambiano le cose vado via!” : Tottenham alle prese con il caldissimo caso Pochettino, il tecnico argentino potrebbe lasciare il club londinese a fine stagione Tottenham decisamente spaventato dalle recenti dichiarazioni del trascinatore Pochettino. Il tecnico argentino ha parlato alla BBC del suo futuro, alimentando le chiacchiere che lo vorrebbero lontano da Londra nelle prossime stagioni: “Non ho intenzione di restare ancora qua senza un nuovo progetto: servono idee ...

Polizia risponde a Saviano : “serviamo Paese non politica - che pena leggere questi commenti” : La Polizia di Stato risponde polemicamente in un tweet a Roberto Saviano: “La Polizia di Stato serve il Paese e non è piegata ad alcun interesse di parte. Chi sbaglia paga nelle forme prescritte dalla legge. Che pena leggere commenti affrettati e ingenerosi per dispute politiche o per regolare conti personali".Continua a leggere

Caso Siri - Conte : “senza la fiducia dei cittadini non possiamo essere il governo del cambiamento” : Il primo ministro Giuseppe Conte ha definito la decisione di revocare l'incarico ad Armando Siri come "la scelta più giusta". Infatti, ha spiegato, se da un punto di vista umano è necessario riconoscere al sottosegretario la presunzione di non colpevolezza, è altrettanto importante non perdere la fiducia dei cittadini. "Altrimenti non potremmo sentirci il governo del cambiamento".Continua a leggere

Elettra Lamborghini rivela : “se non avessi fatto la cantante mi sarei fatta suora” : “Se non avessi fatto la cantante mi sarei fatta suora“. A rivelarlo è Elettra Lamborghini, l’ereditiera più famosa d’Italia. Impegnata come coach a “The Voice of Italy“, Elettra è perfettamente a suo agio in questo nuovo ruolo, tanto che i suoi interventi sono spesso dei mini-show a suon di latte di soia e “bicciss”. In queste prime puntate del talent di Rai 2 condotto da Simona Ventura ha attinto ...

Formula 1 - Villeneuve spaventa Mick Schumacher : “se non sarà subito super veloce - la Ferrari lo brucerà” : Il canadese ha parlato della situazione di Mick Schumacher in Ferrari, sottolineando che rischia di bruciarsi se non sarà subito veloce Jacques Villeneuve non usa mezze misure nel parlare della situazione di Mick Schumacher in Ferrari, sottolineando come il giovane pilota tedesco rischia di essere bruciato dal Cavallino nel caso in cui non riesca ad essere subito veloce. LaPresse/Photo4 Intervenuto ai microfoni del quotidiano svedese ...