(Di mercoledì 22 maggio 2019) Prima gli italiani? No, prima la Roma. Il grido parte da dove non te l‘aspetti. Dal Senato della Repubblica, ed è un grido di dolore: “Non ci sono più alibi, ora basta…la società giallorossa è patrimonio culturale e sociale di tutta la città. E i tifosi sono un valore aggiunto”, è caricato a mille, ex parlamentare di Sinistra ecologia e libertà, presidente del Roma club Montecitorio. Sfogo liberatorio. Condiviso. Trasversale. Fosse stato un disegno di legge o un emendamento sarebbe passato con maggioranza qualificata. ROMA BENE COMUNEAlla conferenza stampa convocata a Sant’ Ivo alla Sapienza, enclave di Palazzo Madama, accanto alla Chiesa gioiello disegnata dal Bernini, ci sono, Maurizio Gasparri, Loredana De Petris e Gerardo Labellarte, espressioni di forze ...

tancredipalmeri : Alcuni senatori, pagati da tutti noi, porteranno in Senato la questione addio a De Rossi. I senatori sono: Paolo Ce… - HuffPostItalia : Da Paola Binetti a Paolo Cento, fronte politico giallorosso contro Pallotta - Fab_Couto : RT @tancredipalmeri: Alcuni senatori, pagati da tutti noi, porteranno in Senato la questione addio a De Rossi. I senatori sono: Paolo Cento… -