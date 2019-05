Cristiano Malgioglio chiedo scusa al pubblico dopo la lite con Francesca De Andrè

Cristiano Malgioglio parla dopo la lite con Francesca De Andrè : dopo la lite con Francesca De Andrè al Grande Fratello 2019, Cristiano Malgioglio non cambia la sua posizione e anzi rincara la dose dal suo account “Instagram”. L’opinionista ha confermato in toto le parole dette ieri sera alla reclusa, spiegando che le scuse erano per gli spettatori a casa che hanno dovuto assistere alla discussione. dopo la lite di ieri sera con Francesca De Andrè, Cristiano Malgioglio non cambia la sua posizione e anzi ...

Grande Fratello 16 - Cristiano Malgioglio litiga con Francesca De André : "Sei una pazza totale! Non sei normale!" (Video) : Cristiano Malgioglio, durante la puntata di questa sera del Grande Fratello 16, ha discusso animatamente (eufemismo generoso...) con Francesca De André, una delle concorrenti di quest'edizione del reality show di Canale 5.Uno degli obiettivi per questa puntata di Barbara D'Urso, infatti, era quello di far chiarire Malgioglio e la De André dopo uno scambio di battute particolarmente acceso avvenuto durante la scorsa settimana.prosegui la ...

Cristiano Malgioglio rivela : “Ho scoperto di avere un melanoma - sono vivo per miracolo” : “Grazie a una mappatura dei nei ho scoperto di avere un melanoma e oggi sono vivo per miracolo”. È la rivelazione fatta da Cristiano Malgioglio, che ha deciso di raccontare per la prima volta il dramma che ha vissuto a “Myr-Salute, Estetica, Benessere” su La5. “Io pregherei tutti quelli che hanno dei nei ma che non ci fanno caso, di farsi la mappatura dei nei – ha detto Malgioglio – Io me la sono cavata, ...

GF - Cristiano Malgioglio deride la Prati - poi sbotta con la De André : 'Modera i termini' : Ieri, lunedì 13 maggio su Canale 5 è stata trasmessa la sesta puntata del Grande Fratello 16. La nuova puntata è iniziata in modo insolito, regalando ai telespettatori una simpatica gag messa in scena da Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. I due opinionisti hanno ironizzato sull'annullamento del matrimonio tra Pamela Prati e Marco Caltagirone. Cristiano Malgioglio ha esordito negli studi Mediaset con un vestito da sposa e Iva Zanicchi ha ...

Grande Fratello - Mila Suarez : "Con Francesca non ce la faccio più" e Cristiano Malgioglio la difende : Ancora guerra tra Mila Suarez e Francesca De Andrè. Le due coinquiline della casa del Grande Fratello sembrano non darsi tregua a vicenda, ma ad oggi quella più aggressiva tra le due sembrerebbe essere sempre lei, Francesca che, a detta soprattutto dei tanti spettatori che seguono le dirette da casa, starebbe iniziando a farsi considerare dai fan del reality una ragazza capace di veri e propri atti di bullismo.A risentirne sempre di più Mila ...

Gf - Cristiano Malgioglio annuncia colpo di scena : “Preparatevi a tutto” : Cristiano Malgioglio: le anticipazioni sulla prossima puntata del Grande Fratello Quando a parlare è Cristiano Malgioglio, uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello di Barbara d’Urso, è indiscutibile che il colpo di scena della diretta non mancherà; in questo caso non sappiamo a cosa abbia voluto far riferimento l’opinionista ma è sicuro che c’entri la […] L'articolo Gf, Cristiano Malgioglio annuncia colpo di ...

Grande Fratello - Cristiano Malgioglio contro Valentina Vignali : "Sei da querela... come ti permetti?" : Valentina Vignali, concorrente ancora in gara, è di nuovo una delle protagoniste della puntata di lunedì 6 maggio del Grande Fratello stavolta, per un attacco rivolto all’italo-americana Soleil Sorge. Tra le due non corre buon sangue da tempo e già nei giorni precedenti la cestista nella Casa aveva