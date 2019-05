Correa al Napoli – Radio KK Napoli riporta le parole di Lotito in un tweet

forzazzurri

(Di mercoledì 22 maggio 2019) La redazione diKiss Kiss, emittente ufficiale della SSC, ha pubblicato unin merito al passaggio dialnel prossimo mercato.al– Il centrocampista offensivo è stato più volte recentemente accostato al. Il tweeet diKiss Kissledel presidente della Lazio, Claudio: “Non ho ricevuto telefonate da De Laurentiis“. Il presidente biancoceleste ha inoltre precisato che Simone Inzaghi è l’allenatore della Lazio. Con la dirigenza bianconera non ci sono stati contatti per la sostituzione di Massimiliano Allegri. JoaquinIl calciatore gioca prevalentemente come ala sinistra. E’ dotato di buona visione di gioco e di una buona tecnica individuale. Inoltre possiede buon dribbling e precisione nei passaggi. Tra i connazionali è paragonato a Veron e Pastore. In ...

cristianobtweet : RT @napolista: #Lotito a KissKiss nessuna chiamata dal #Napoli per Correa Il presidente della #Lazio fa chiarezza su due punti cruciali del… - SSCNapoliNews : Lotito a KissKiss nessuna chiamata dal Napoli per Correa - napolista : #Lotito a KissKiss nessuna chiamata dal #Napoli per Correa Il presidente della #Lazio fa chiarezza su due punti cru… -