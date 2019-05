Coppa del mondo 2022 in Qatar | la Fifa ha deciso | il torneo resterà a 32 squadre

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco 2019 : Italia - un solo pass olimpico conquistato sinora. Quanto pesa l’addio di Niccolò Campriani : Da quell’ultimo ultimo Tiro sono passati 1011 giorni, eppure l’assenza di Niccolò Campriani non sembra essere ancora stata metabolizzata al meglio dalla nazionale di Tiro a segno, che da domenica prossima sarà di scena a Monaco nella terza tappa della Coppa del Mondo 2019 andando a caccia dei pass olimpici necessari ad aumentare il contingente partecipante ai Giochi di Tokyo 2020. Rio e Tokyo in un intreccio lungo 18.559,97 km, ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2019 : Galiazzo - Nespoli e Andreoli ai sedicesimi nell’individuale - esordio vincente per il terzetto maschile : La seconda giornata della terza tappa di Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco si è conclusa ad Antalya (Turchia) al termine dei primi turni a eliminazione diretta delle gare individuali e a squadre di arco olimpico e compound. L’Italia è riuscita a portare 7 atleti ai sedicesimi di finale nei tabelloni individuali di entrambe le specialità, inoltre sono ancora in gara tutte le squadre, perciò la giornata di domani vedrà la ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo 2019 : l’Italia continua a prepararsi a Mantova e posticipa l’esordio internazionale : La Coppa del Mondo di Canoa velocità scatterà domani a Poznan, in Polonia, ma l’Italia non sarà della partita, essendo la Nazionale in ritiro a Mantova fino al 28 maggio. Gli azzurri si preparano ad esordire a Duisburg, in Germania, nel fine settimana successivo, mettendo nel mirino i Mondiali di agosto, che metteranno in palio i pass olimpici (poi ci saranno occasioni anche agli Europei e nella seconda tappa di Coppa del Mondo ...

Barcellona-Valencia - Finale Coppa del Re 2019 : data - orario - tv e streaming. Come vederla gratis e in chiaro : L’ultimo atto della stagione calcistica spagnola per club è ormai alle porte, con Barcellona e Valencia che si contenderanno la Coppa del Re 2019 nella finalissima in programma sabato 25 maggio 2019 alle ore 21 sul campo neutro di Siviglia. I catalani vogliono chiudere la stagione in bellezza dopo essersi laureati campioni nazionali per la 26esima volta, mentre la compagine allenata da Marcelino ha chiuso la Liga in quarta piazza proprio ...

Tiro con l’arco – Coppa del mondo : super Nespoli ad Antalya : super Nespoli ad Antalya: chiude 2° con 686 punti. Domani le eliminatorie Nella prima giornata della terza tappa di Coppa del mondo di Antalya (Tur) brilla la stella di Mauro Nespoli. L’azzurro dopo le qualifiche è secondo e insieme ad Andreoli occupa la stessa posizione nella classifica del mixed team. Domani primi turni eliminatori individuali e a squadre Dean Alberga/ DUTCHTARGET E’ Mauro Nespoli l’uomo copertina ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2019 : Mauro Nespoli brilla nel ranking round ed è 2°! : La terza tappa di Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco si è aperta quest’oggi ad Antalya (Turchia) con i ranking round delle varie specialità e categorie della manifestazione. Ottimo inizio per l’Italia nell’arco olimpico maschile con lo splendido secondo posto di Mauro Nespoli, il quale ha totalizzato 686 punti chiudendo con lo stesso score dello statunitense Brady Ellison e ad una sola lunghezza dal leader turco Mete ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Poznan 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Scatta a Poznan, in Polonia, la Coppa del Mondo 2019 di Canoa velocità: si inizia giovedì mattina con la paraCanoa, poi nel pomeriggio prime batterie della Canoa e semifinali e finali della paraCanoa. Venerdì 24 si prosegue al mettino con batterie e semifinali della Canoa ed altre finali della paraCanoa, mentre al pomeriggio batterie per la Canoa e finali per la paraCanoa. Sabato 25 al mattino ultime finali della paraCanoa e semifinali e finali ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo 2019 : il calendario e le date di tutte le tappe. Il programma completo : Ad aprire la stagione della Canoa velocità, come consuetudine è la Coppa del Mondo, che esaurirà le sue due tappe nei prossimi due fine settimana. Si partirà da Poznan, in Polonia, dal 23 al 26 maggio (sarà assente l’Italia, in raduno a Mantova fino al 28), per poi spostarsi in Germania, a Duisburg, dal 31 maggio al 2 giugno. Questi saranno soltanto i primi appuntamenti della stagione preolimpica, che proseguirà poi a livello senior con i ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Praga 2019 : Alice Sotero in gara per tornare ad illuminare la stagione dell’Italia : Il Pentathlon moderno si appresta a vivere la tappa boema di Coppa del Mondo a Praga: da giovedì 23 a lunedì 27 si preannuncia grande spettacolo in Repubblica Ceca, dove l‘Italia si presenta al via con 4 uomini e 4 donne. Spicca tra i convocati il nome di Alice Sotero, finora la miglior azzurra in stagione, che ha praticamente in tasca il pass per le Finali di Coppa del Mondo. Nella gara maschile, che vedrà le qualificazioni venerdì 24 e ...

Tiro con l'arco : prima la Coppa del Mondo Antalya per azzurri : Tiro con l'arco. prima la Coppa del Mondo ad Antalya (Tur), poi il Mondiali di 's-Hertogenbosh (Ned). Inizia il periodo più intenso della stagione

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : il fioretto azzurro è una certezza. Segnali positivi anche dalle squadre della spada : Il fine settimana della Coppa del Mondo di Scherma ha dimostrato ulteriormente come il fioretto azzurro sia una certezza a livello di risultati. Nel Grand Prix di Shanghai l’Italia è stata ancora una volta grande protagonista, portando tre atleti sul podio nelle due gare in programma. Al maschile il campione del Mondo Alessio Foconi si è confermato il più forte, centrando il secondo successo stagionale e chiudendo così nel migliore dei modi la ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Albstadt 2019 : Flueckiger cambia tutto. Van der Poel c’è sempre e comunque. Giornata nera per Schurter : Prima tappa di Coppa del Mondo cross country, ed ecco che arrivano già delle sentenze. Un weekend veramente tosto per il grande appuntamento del fuoristrada delle due ruote che ha aperto la stagione con la prova di Albstadt, in Germania. A farne le spese peggiori è stato Nino Schurter. Partito con i favori dei pronostici, il campione del Mondo è incappato in una Giornata nera, nerissima, in cui non è proprio riuscito a tenere il passo dei primi, ...

Treccine - Coppa in mano e retina del canestro : Daniel Hackett vince l’Eurolega! La dedica è bellissima [FOTO] : Il CSKA Mosca batte l’Anadolu Efes nella finale di Eurolega: Daniel Hackett mette il trofeo in bacheca e pubblica una splendida dedica social Ieri notte il CSKA Mosca ha vinto la finale di Eurolega, laureandosi campione d’Europa. La formazione russa ha superato 83-91 l’Anadolu Efes, trascinata dai 20 punti di Higgins e Clyburn, ma anche dalla solida prova di Daniel Hackett, capace di mettere insieme 7 punti, 5 assist e 3 rimbalzi. Il ...