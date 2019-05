Copa America | partite del torneo in tv su DAZN | esordio con Brasile-Bolivia

Blastingnews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) La 46ª edizione dellaAmérica si disputerà indal 14 giugno al 7 luglio 2019. Il Paese carioca ospiterà per la quinta volta incontinentale organizzato dalla CONMEBOL. Nell’albo d’oro vanta appena 8 successi, di cui l’ultimo nel 2007, contro i 15 dell’Uruguay e i 14 dell’Argentina. I campioni uscenti del Cile hanno conquistato le ultime due edizioni, tra cui quella del Centenario disputata nel 2016. Alparteciperanno 16 nazionali, suddivise in 3 gironi da 4 squadre. Nel Gruppo A avremo, Venezuela e Perù. Nel Gruppo B avremo Argentina, Colombia, Paraguay e Qatar. Nel Gruppo C avremo Uruguay, Ecuador, Giappone e Cile. La CONMEBOL ha deciso di ospitare per la 46ª edizione dellaAmérica i qatarioti e i giapponesi. Per i primi sarà unassoluto, mentre i nipponici presero parte alla competizione nel 1999. Per la prima volta nella storia ...

RoyNemer : Argentina Copa America squad. Lionel Messi, Sergio Aguero, Paulo Dybala included. Mauro Icardi misses out. - RoyNemer : Argentina Copa America squad announced as Sergio Aguero and Paulo Dybala make it while Mauro Icardi is excluded. - SuperSportBlitz : Lionel Messi & Sergio Aguero have been named in Argentina’s 23-man Copa America squad while Mauro Icardi missed out #SSFootball -