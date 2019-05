Copa America 2019 | Mediapro fornirà la tecnologia per il VAR

Copa America : partite del torneo in tv su DAZN - esordio con Brasile-Bolivia : La 46ª edizione della Copa América si disputerà in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio 2019. Il Paese carioca ospiterà per la quinta volta in torneo continentale organizzato dalla CONMEBOL. Nell’albo d’oro vanta appena 8 successi, di cui l’ultimo nel 2007, contro i 15 dell’Uruguay e i 14 dell’Argentina. I campioni uscenti del Cile hanno conquistato le ultime due edizioni, tra cui quella del Centenario disputata nel 2016. Al torneo parteciperanno ...

Pronostico Copa Sudamericana 23-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi partite della Copa Sudamericana, Sedicesimi di finale, Andata, Giovedì 23 Maggio 2019Copa Sudamericana / Analisi – Dopo la disputa delle prime partite dei sedicesimi di finale, la Copa Sudamericana prosegue anche nella giornata di domani e di venerdì con le restanti sfide del primo turno, dove vi saranno scontri interessantissimi e da seguire con molta attenzione.Copa Sudamericana, Giovedì 23 Maggio 2019DEPORTIVO ...

Copa America 2019 : i convocati dell’Argentina. Non c’è Mauro Icardi - spazio a Dybala e Messi : Tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi per l’estate del grande calcio: in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio c’è in programma la Copa America 2019. Una delle Nazionali favorite, con un impatto offensivo sulla carta davvero prorompente è ovviamente l’Argentina: in campo ci sarà la stella Lionel Messi, accompagnata dai vari Dybala, Aguero e Di Maria. Un’assenza importante in chiave Bel Paese: non ci sarà, dopo le ...

Argentina - i convocati per la Copa America : esclusione cocente per Icardi : Argentina, Mauro Icardi non convocato dal Ct Scaloni per la prossima Copa America: ci sono Dybala e Lautaro Argentina, il Ct Scaloni ha diramato la lista dei convocati per la prossima Copa America. Una squadra ricca di volti noti, con qualche sorpresa al suo interno. Scaloni ha infatti deciso di lasciar fuori dal novero dei convocati l’interista Mauro Icardi, preferendogli il compagno di squadra Lautaro Martinez. C’è ovviamente ...

Argentina - Icardi o Lautaro per la Copa America? Scaloni sembra aver deciso : Argentina, tutto pronto per la Copa America, quest’oggi il Ct Scolari diramerà la lista dei convocati per la competizione Quest’oggi l’Argentina comunicherà i convocati di mister Scaloni per la Copa America che andrà in scena tra poche settimane. Il ballottaggio più serrato dopo che è stata diramata la lista dei pre-convocati argentini, è stato senz’altro quello tra i due interisti Icardi e Lautaro Martinez. Ebbene, ...

Copa America - i convocati del Brasile : Tite esclude Coutinho : Copa America, i convocati del Brasile sono stati resi noti dal Ct Tite in vista della competizione: Coutinho out Copa America, il Ct del Brasile Tite ha diramato la lista dei convocati in vista della competizione. Una squadra super quella brasiliana che vanta diverse opzioni in tutti i ruoli. Tite è stato costretto ad effettuare tagli importanti, non c’è in lista Marcelo, assente anche Coutinho del Barcellona. Di seguito la lista dei ...

Copa America 2019 su Dazn. Pistocchi : "Peccato che partite si vedano un po' sì - un po' no" : La Copa America approda su Dazn. Il servizio di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, infatti, ha annunciato l’acquisizione dei diritti di trasmissione in esclusiva per l’Italia di tutte le partite della massima competizione sudAmericana, in partenza nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno. Incontro inaugurale tra il Brasile padrone di casa e la Bolivia allo Stadio Morumbi di San Paolo.Il torneo si concluderà ...

Copa America 2019 - ecco dove sarà possibile guardare le gare in tv : Copa America 2019 alle porte, con il pubblico italiano appassionato di calcio che di certo non si lascerà sfuggire l’evento Dazn, il primo servizio di streaming live e on demand al mondo interamente dedicato allo sport, ha annunciato l’acquisizione dei diritti di trasmissione in esclusiva per l’Italia di tutte le partite della Copa America 2019. La massima competizione sudAmericana, evento di punta dell’estate del ...

Ufficiale - Dazn trasmetterà tutte le gare della Copa America 2019 : Dove vedere Copa America 2019 – Dazn, il primo servizio di streaming live e on demand al mondo interamente dedicato allo sport, ha annunciato l’acquisizione dei diritti di trasmissione in esclusiva per l’Italia di tutte le partite della Copa America 2019. La massima competizione sudAmericana, evento di punta dell’estate del calcio internazionale, scatterà nella notte […] L'articolo Ufficiale, Dazn trasmetterà tutte le gare della Copa ...

Argentina - Scaloni ufficializza la liste dei pre-convocati per la Copa America : tanta “Italia” - ma occhio ai tagli : Il Ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha fatto le sue scelte per quanto concerne i calciatori che disputeranno la prossima Copa America Il Ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha diramato la lista dei 35 pre-convocati in vista della Copa America che si disputerà nel mese di giugno. Entro il 30 maggio Scaloni dovrà effettuare la scrematura decisiva che porterà tale lista al numero finale di 23 elementi, una scrematura che potrebbe ...

Copa Sudamericana - il cucchiaio più brutto della storia costa il contratto a Brendix Parra [VIDEO] : Clamoroso quanto successo nel primo turno eliminatorio di Copa Sudamericana tra Independiente FBC e La Equidad finito 0-0 dopo i 180 minuti tra andata e ritorno. Arrivati ai calci di rigore, Brendix Parra, giocatore dei padroni di casa, ha deciso di fare il cucchiaio, tirando come peggio non si potrebbe. A fine partita, il presidente del club, Eriberto Gamarra ha detto: “Il consiglio di amministrazione del club ha deciso di licenziarlo per ...

Inter - senti Scaloni : “Lautaro da valorizzare. Icardi Copa America - dipende” : Le questioni relative alle presenze ed a ciò che combinano in campo Mauro Icardi e Lautaro Martinez tengono banco non solo in casa Inter, ma anche nel continentale Americano. A parlarne è stato nella giornata odierna infatti pure il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni. Il ct della Nazionale albiceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’Intervista odierna […] L'articolo Inter, senti Scaloni: “Lautaro ...

Inter - Vecino : “Siamo cresciuti ma ci manca la continuità. I miei obiettivi? Champions e Copa America…” : Si ritorna a correre in casa Inter. Nel giorno della ripresa degli allenamenti, il centrocampista nerazzurro Matias Vecino ha parlato dei prossimi impegni ai microfoni di Sky, cominciando dal big-match contro la Juventus ma anche del rendimento della squadra. Ecco le sue parole. “Bisogna essere concentrati perché sabato affrontiamo una grande squadra. Nelle prossime partite abbiamo la possibilità di chiudere la nostra corsa per la ...

Copa Sudamericana - problemi d'altitudine? L'Union de Santa Fe va ko nonostante il Viagra! : Non sarà la prima né l'ultima volta che l' altitudine condiziona gli incontri di calcio in Sudamerica, uno scoglio per le formazioni in trasferta da affrontare con tutti i mezzi possibili. Ne sa ...