Contrordine | ora il nemico è la casta che ha scritto la casta

(Di mercoledì 22 maggio 2019), ora ilè lache halaForse non tutti ricordano che fino alla fine del 2010 ildel popolo erano i politici. Erano loro la causa di tutti i mali dell’Italia, riccastri nullafacenti che vivevano nella bambagia mentre “la povera gente” faceva la fame. Stipendi favolosi, auto blu, vacanze da sogno, pranzi regalati, barche a vela e completi sartoriali. Adoravamo indignarci per i loro sprechi ed eravamo sicuri che una volta sostituita la classe politica, l’Italia sarebbe tornata nei magici anni ’80. Quando le banche concedevano mutui per andare in vacanza a Cortina e i soldi non c’erano, però li avevano tutti. In una parola: ABBERLUSCO’ Siccome nessuno aveva voglia di imparare i nomi dei politici corrotti, o di capire la politica, per comodità la stampa aveva dato a Berlusconi l’ambito titolo didel popolo. Era lui, la causa di ...

