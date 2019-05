Contro il riscaldamento globale | si potrebbe trasformare il metano in anidride carbonica

wired

(Di mercoledì 22 maggio 2019) (foto: Indigo Molecular Images/Getty Images) E se ildiventasse(CO2)?l’inquinamento atmosferico, una nuova soluzionearrivare dalla trasformazione del, un gas serra con un potenziale dimolto superiore rispetto a quello dell’, proprio in CO2. L’approccio, che sembrerebbeintuitivo e apparentementeproducente è stato presentato e pubblicato su Nature Sustainability da un gruppo di ricercatori della Stanford University, che spiegano perché invece non lo è. Il, un gas serra molto potente Ilè un gas serra presente in atmosfera in concentrazioni molto inferiori rispetto a quelle dell’, rispetto alla quale però è più incisivo nel contribuire ai cambiamenti climatici. Infatti, anche se la quantità di CO2 in atmosfera è molto maggiore, il...

iMilanista : @AndreaBove6 @matpedrini Dai se neghiamo che stiamo andando contro il muro a 100 all’ora livello ecologia e climat.… - halfstepper : RT @AvantiLaura: Tempi difficilissimi i nostri. Vivere costa fatica, umanamente parlando. Sempre più soli e sempre più tristi. Sottolineo u… - AvantiLaura : Tempi difficilissimi i nostri. Vivere costa fatica, umanamente parlando. Sempre più soli e sempre più tristi. Sotto… -