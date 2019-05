agi

(Di mercoledì 22 maggio 2019) "Il governo intende lavorare al fianco delle. In vista dellaeconomica una oculata spending review e un impulso agli investimenti privati e pubblici, per ricondurre a sistema la nostra ricerca tecnologica e diminuire carico fiscale per famiglie e". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, all'assemblea di Confindustria. "Siamo ferocemente determinati a superare il livello di crescita del Pil dello 0,2 per cento indicato prudentemente nel Def" ha aggiunto. "La via della Seta - ha proseguito - offre nuove opportunità grazie alla connettività con l'area euro-asiatica. Sul piano interno, i vari decreti legge approvati e le misure in cantiere consentiranno di semplificare il quadro regolatorio e allentare i lacci burocratici. Così consentiremo una più razionale crescita e ...

Agenzia_Ansa : Affondo di Salvini su Conte Ms5: 'Un attacco maldestro' - fisco24_info : Conte, lavoriamo con le imprese per la prossima manovra: 'Il governo intende lavorare al fianco delle imprese. In v… - PaoloOtis : Tensione nel governo, affondo Salvini a Conte. M5s: 'Attacco maldestro' - Europee 2019 -