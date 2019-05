Conte lancia la tregua nel governo | CdM dopo le elezioni

Massimo Moratti “lancia” Conte sulla panchina dell’Inter : Compie oggi 74 anni l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti. Intervenuto a Sportiva, dà il “benestare” al possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: “Non so giudicare ma potrebbe andare bene” ha detto. “Spero che Marotta – prosegue – con pazienza abbia la capacità di rimettere l’Inter su un piano più alto di quello attuale, seppur non sia facile. Suning e ...

Inter - SportMediaset si sbilancia : con Conte la squadra verrebbe cambiata molto in attacco : L'Inter sta già lavorando per rinforzare notevolmente la rosa in vista della prossima stagione. Un esempio lampante è l'ingaggio del centrale uruguaiano, Diego Godin, che arriverà a parametro zero essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. Alla guida di questa rosa potrebbe esserci Antonio Conte visto che si fanno sempre più frequenti i rumors su un possibile arrivo dell'ex tecnico del Chelsea sulla panchina nerazzurra. I contatti ...

White Wall vince l’Open Innovation Contest lanciato da Aiop Giovani per promuovere l’innovazione digitale in sanità” : Si è tenuta questo pomeriggio a Villa Erba, dove è in corso l’Assemblea Generale dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata (Aiop), la cerimonia di premiazione della prima edizione di “StartAiop. Alla ricerca di soluzioni innovative per la sanità”, il programma di Open Innovation lanciato da Aiop Giovani e rivolto alle start-up che hanno sviluppato idee all’avanguardia applicabili al settore sanitario. I 10 finalisti – su un totale di 36 ...

La Gazzetta si sbilancia : Conte ad un passo dall'Inter - pronte due formazioni per lui : Antonio Conte per dare l'assalto al dominio della Juventus, che dura ininterrottamente da sette anni e che è cominciato proprio quando sulla panchina bianconera c'era il tecnico pugliese. Questa è l'idea dell'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, che sembra aver convinto Suning a fare uno sforzo economico per dare il via ad una vera e propria rivoluzione la prossima estate. Conte, infatti, sarebbe pronto a firmare un contratto ...

I flagship di Redmi potrebbero essere due - intanto Xiaomi lancia un Contest fotografico : Redmi potrebbe lanciare ben due flagship, nel frattempo Xiaomi ha deciso di sfidare i propri utenti con un nuovo contest fotografico. L'articolo I flagship di Redmi potrebbero essere due, intanto Xiaomi lancia un contest fotografico proviene da TuttoAndroid.

Jovanotti lancia la Jova Beach App : una radio - Contenuti inediti e tutti gli aggiornamenti : Quest'estate Jovanotti sarà impegnato con l'atteso 'Jova Beach Party', che vedrà il cantante far ballare il suo pubblico sulle più belle spiagge italiane. A due mesi di distanza del debutto dell'...

Il summit Agnelli-Allegri sarebbe l'ago della bilancia per il futuro di Conte e dell'Inter : Dopo l'eliminazione della Juventus ai quarti di Champions League, ad opera dell'Ajax, il presidente Andrea Agnelli ha confermato la volontà di continuare il sodalizio con Massimiliano Allegri, ma per programmare la prossima stagione e per ufficializzare la prosecuzione del matrimonio occorre un incontro chiarificatore. Il summit tra la dirigenza e il tecnico appare sempre più imminente, ma per un motivo o per un altro sta slittando di settimana ...

Conte lancia dei messaggi : “Al 60% allenerò in Italia” : Il futuro di Antonio Conte "sara' al 60% in Italia, al 30% all'estero e al 10% fermo ad aspettare". Lo rivela il diretto interessato, libero dopo l'esperienza al Chelsea, in un'intervista che andra' in onda domani 7 maggio in prima serata a 'Le Iene' e di cui il programma di Italia1 ha anticipato alcuni stralci. Attaccato alla 'macchina della verita'', alla domanda se la prossima stagione allenera' in Italia, Conte ha risposto che "ci sono buone ...

Il Corriere dello Sport si sbilancia : disegnata l'Inter di Conte con il sogno Lukaku : l'Inter si sta già muovendo sul mercato in vista della prossima stagione. I nerazzurri hanno intavolato una serie di trattative e questo riguarda sia la rosa, sia la guida tecnica. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, avrebbe incontrato Antonio Conte lunedì scorso con l'ex tecnico del Chelsea che avrebbe dato il proprio placet al trasferimento a Milano. Per l'eventuale fumata bianca, però, la proprietà vuole attendere il termine di ...

Libia - Salvini rilancia 'Terroristi pronti a partire verso l Italia'. Conte ' Flussi migratori non imminenti' : Il premier Conte e il ministro dell'Interno rilanciano l'allarme terrorismo e i timori che dalla Libia possano arrivare in Italia centinaia di foreign fighters di ritorno. Conte lo ha fatto oggi ...

Libia - Salvini rilancia : "Terroristi pronti a partire verso l'Italia". Conte : " Flussi migratori non imminenti" : Il premier relaziona in Senato sulla crisi libica, il ministro dell'Interno ribadisce la linea dei porti chiusi. Il portavoce di Al Serraji: "Il numero di 800.000 profughi è una stima di quello che potrebbe accadere ma al momento controlliamo le frontiere".

Tre lancia la nuova PLAY Power 60 : zero costi d’attivazione e tanti Contenuti a 11 - 99 euro al mese : Tre PLAY Power 60, attivabile solo online, offre minuti illimitati, 200 SMS, 60 Giga, 6 mesi di Apple Music e Grande Cinema a 11,99 euro al mese senza costi di attivazione. L'articolo Tre lancia la nuova PLAY Power 60: zero costi d’attivazione e tanti contenuti a 11,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Sport Mediaset si sbilancia : ipotizzata la nuova Inter di Antonio Conte : In questi ultimi giorni si fanno sempre più fitte le voci che vogliono Antonio Conte sulla panchina dell'Inter la prossima estate. Il tecnico è fortemente voluto dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, con il quale ci sarebbe stato più di qualche contatto, tanto che alcune indiscrezioni hanno parlato addirittura di una bozza di accordo verbale per un contratto triennale ad oltre otto milioni di euro a stagione più bonus. La fumata bianca ...

Telelombardia si sbilancia : Conte vicino all'Inter - sarebbe pronta una rivoluzione : L'Inter si sta già muovendo sul mercato in vista della prossima estate, anche per cercare di anticipare la concorrenza sui grandi talenti in giro per il mondo. La società nerazzurra, in questo senso, avrebbe già trovato l'accordo con il centrale uruguaiano, Diego Godin, che arriverà a parametro zero essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. Si tratta solo del primo colpo di un'estate che vedrà i nerazzurri tra i sicuri ...