Consiglio dei ministri rinviato a dopo il voto | slittano decreti sicurezza e

Governo - Conte : “In Consiglio dei ministri clima sereno e costruttivo. Dal Quirinale nessuna censura” : Il premier Giuseppe Conte in una dichiarazione alla stampa a Palazzo Chigi, ha negato che durante il consiglio dei ministri di lunedì scorso ci siano stati scontri e risse, nella maggioranza, sui decreti famiglia e sicurezza bis. “Alcuni giornali hanno scritto di risse sfiorate, io purtroppo ancora una volta vi devo deludere. C’è stato un clima molto sereno e costruttivo. A un certo punto abbiamo sospeso i lavori per confrontarci con ...

Cos’è successo ieri al Consiglio dei ministri : All'ordine del giorno c'era il "decreto sicurezza bis", voluto da Salvini, ma la discussione è stata rimandata a causa di criticità segnalate dal Quirinale

Consiglio dei Ministri rinvia approvazione decreti sicurezza bis e famiglia : Il Consiglio dei Ministri che si e' concluso dopo la mezzanotte non ha approvato i decreti sicurezza bis e famiglia. Come rende noto Palazzo Chigi

Salvini-Conte - lite in Consiglio dei Ministri : «Sul tuo decreto perplessità del Quirinale». «Ah sì? E quali sono?» : Discussione molto animata in consiglio dei Ministri sul decreto sicurezza bis. Ferme anche le misure per la famiglia

Scontro al governo - sospeso il Consiglio dei ministri : Consiglio dei ministri sospeso sul decreto Sicurezza Bis fortemente voluto dal leader della Lega Matteo Salvini. Molto del futuro del governo gialloverde si gioca su questa partita e tutti ne sono consapevoli. Lo Scontro è ormai aperto dopo che il sottosegretario Giorgetti, in un’intervista a La Stampa, ha attaccato frontalmente il premier Giuseppe...

Consiglio dei Ministri : i decreti sicurezza e famiglia inviati al Quirinale per conoscenza : Nella giornata di lunedì 20 maggio 2019 ci sono stati un po' di pasticci nella convocazione del Consiglio dei Ministri. Ne è stato infatti convocato uno alle ore 16 con un lungo ordine del giorno, poi sul sito del Governo è comparso un brevissimo messaggio che diceva soltanto che il Cdm era stato sospeso, poi si è capito finalmente che alle 16 il Cdm era stato presieduto da Luigi Di Maio, mentre il Presidente Giuseppe Conte e l'altro ...

Luigi Di Maio e il Consiglio dei ministri-farsa : assenti Salvini e Conte - c'è solo il grillino : Dopo giorni di tensioni e frecciate tra Lega e Movimento 5 stelle il consiglio dei ministri di oggi 20 maggio è stato di fatto una farsa visto che la prima parte (riprenderà stasera alle 20,30) si è svolta senza il premier Giuseppe Conte e senza il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Insomma, una

Il Consiglio dei ministri più difficile del governo Conte : Mentre il magistrato ordina lo sbarco dei migranti a bordo della Sea Watch, dunque la loro accoglienza, e “Salvini lo scopre in diretta tv” – come titola a pag. 2 il Corriere della Sera – tanto che va in onda, diretto e frontale, lo “scontro Salvini-pm”, c'è adesso un grosso problema: che riguarda proprio il decreto sicurezza bis. Perché “non è correggibile, non può essere riscritto in modo da risultare conforme alla Costituzione: quel che il ...

La guerra dei decreti e un Consiglio dei ministri in bilico : L’unico sentimento che li unisce è l’esigenza di uno spot elettorale prima del voto di domenica prossima. Matteo Salvini e Luigi Di Maio litigano su tutto e per alzare al massimo il livello dello scontro hanno scelto di puntare su due decreti tanto importanti per i rispettivi partiti quanto divisivi. L’obiettivo è differenziarsi il più possibile alla ricerca di voti prima del 26 maggio. Il decreto Sicurezza ...

Il processo farsa in Consiglio dei ministri : la Lega difende ma sacrifica il suo «pedone» : Roma - Col Consiglio dei ministri di ieri si è inaugurato un nuovo genere di serial tv: dal frequentatissimo 'Legal drama', che si svolge nelle aule di tribunale, all'innovativa 'Legal farce', che - ...

Cosa è successo nel Consiglio dei ministri che ha chiuso il caso Siri : Armando Siri è, nei fatti, fuori dal governo. La procedura di revoca dell'incarico al sottosegretario leghista, indagato per corruzione, è stata avviata nel corso di un Consiglio dei ministri, durato oltre due ore, durante il quale la Lega ha ribadito la sua contrarietà alla decisione 'imposta' dal Movimento 5 stelle. Al termine di un dibattito descritto dai partecipanti come "franco" ma "civile", il partito di Matteo Salvini ha ...