Confindustria | per Boccia paese non riparte con slancio necessario

Confindustria - ovazione degli industriali per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Due minuti di applausi : ovazione da parte degli industriali per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha partecipato all’Assemblea generale di Confindustria che si è svolta all’Auditorium Parco della musica, a Roma. Un lunghissimo applauso ha accompagnato sia l’arrivo che l’uscita del capo dello Stato Lobby | Di F. Q.. Confindustria, Boccia: “Parole che creano sfiducia contro ...

Confindustria : Pmi Nordest insieme per infrastrutture e semplificazione (2) : (AdnKronos) - “La nostra comune volontà – sottolinea Alvise Biffi, Presidente Piccola Industria di Confindustria Lombardia – è superare le logiche territoriali e convergere su concrete strategie per la crescita, per dare risposte adeguate alle esigenze dei sistemi produttivi regionali che rappresent

Imprese : Enel e Confindustria Veneto insieme per l'innovazione e la sostenibilità (3) : (AdnKronos) - Nel settore delle fonti rinnovabili, che vede in Enel Green Power un indiscussa best practice mondiale, gli sforzi saranno concentrati nell’importante programma di sviluppo di impianti fotovoltaici ed eolici. Anche un settore più tradizionale quale quello idroelettrico offrirà signific

Imprese : Enel e Confindustria Veneto insieme per l'innovazione e la sostenibilità (2) : (AdnKronos) - “Puntiamo – ha sottolineato Alda Paola Baldi - alla crescita e lo sviluppo della nostra base fornitori rivolgendoci ad aziende particolarmente motivate a confrontarsi su innovazione, qualità, flessibilità e che pongano in primo piano valori irrinunciabili quali la sicurezza dei lavorat

Imprese : Enel e Confindustria Veneto insieme per l'innovazione e la sostenibilità : Venezia, 20 mag. (AdnKronos) - Sinergia tra Enel e Confindustria Veneto in vista di una transizione energetica che premierà le aziende più innovative e sostenibili. Questa la sfida al centro dell’incontro “Energia, sostenibilità e innovazione: Qualificazione e Committenza Enel”, svoltosi presso la s

Infrastrutture : Zoppas (Confindustria Veneto) - 'fare sistema per sblocco opere' : Venezia, 16 mag. (AdnKronos) - “Le problematiche evidenziate dal Presidente di Assindustria VenetoCentro Massimo Finco, che ringrazio, si sommano a quelle delle altre Associazioni territoriali venete che, come si evince dal piano delle Ferrovie dello Stato, sono gravemente penalizzate dal mancato sv

Confindustria garantista. Per ora Bonometti non si muove : Vincenzo Boccia e Marco Bonometti si sentono spesso, quasi ogni giorno, e la ragione emerge chiaramente se si guarda al peso che Confindustria Lombardia, di cui Bonometti è presidente, ha nella famiglia degli industriali: 13mila imprese, 700mila dipendenti, dieci associazioni territoriali tra cui l’influente Assolombarda. Quasi un quarto dell’intero sistema. E sono questi stessi numeri a spiegare quanto delicata sia la ...

L’europarlamentare Lara Comi e il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti sono indagati per finanziamento illecito ai partiti : L’europarlamentare di Forza Italia Lara Comi e il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti sono indagati per finanziamento illecito ai partiti. L’indagine fa parte di uno dei filoni della estesa inchiesta sulla corruzione in Lombardia, nei rapporti politici, amministratori, dirigenti e

L’ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Montante è stato condannato a 14 anni di carcere per “associazione per delinquere” : L’ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Montante è stato condannato a 14 anni di carcere per le accuse di “associazione per delinquere finalizzata alla corruzione” e “accesso abusivo a sistema informatico”. Montante – che aveva ottenuto una certa popolarità grazie

Pil - per Confindustria Italia non cresce e prospettive restano incerte : L'Italia non cresce: gli investimenti sono attesi in calo, i consumi sono deboli e con prospettive incerte. E' quanto emerge dai dati Confindustria