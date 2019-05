Confindustria al Governo | Parlate meno | basta creare sfiducia

Confindustria al Governo. Questa politica dei like non ci salverà : Il Paese è lì, “in bilico tra il declino e la ripresa che è auspicabile” ma che non c’è, come il governo ha dovuto ammettere a se stesso e agli italiani nel Def, dove il Pil è stato collocato appena sopra lo zero. L’Italia è ferma, ammalata di “presentismo”, di una capacità decisionale, in capo alla politica, che è legata alla logica del giorno dopo ...