Confindustria al governo | «Basta promesse | politica non si fa con i like»

Confindustria al Governo : "Parlate meno - basta creare sfiducia" : “Le parole che producono sfiducia sono contro l’interesse nazionale” e le parole di chi governa “non sono mai neutre: influenzano le decisioni di investitori, imprenditori e famiglie”. Il presidente di Confindustria , Vincenzo Boccia, di fronte alla platea dell’assemblea annuale, non usa mezzi termini: “Abbassare lo spread e rilanciare la crescita. Non dobbiamo nasconderci i problemi, ma neppure cavalcare ...

Confindustria al Governo. Questa politica dei like non ci salverà : Il Paese è lì, “in bilico tra il declino e la ripresa che è auspicabile” ma che non c’è, come il governo ha dovuto ammettere a se stesso e agli italiani nel Def, dove il Pil è stato collocato appena sopra lo zero. L’Italia è ferma, ammalata di “presentismo”, di una capacità decisionale, in capo alla politica, che è legata alla logica del giorno dopo ...