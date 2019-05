Blastingnews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Nella Gazzetta Ufficiale n°40 di martedì 19 maggio sono stati pubblicati nuovi concorsi pubblici per la professione did'. I bandi, conal 20verranno espletati presso il Comune Altopascio, per la professione die presso il Comune di Forlì, per quanto concerne la mansione discuola dell'. Opportunità perIl Comune di Altopascio, in provincia di Lucca, ha indetto differenti concorsi pubblici, tra cui due per la copertura a tempo indeterminato di un posto die un posto di. Tra i requisiti specifici è necessario:...

lukescintu : Concorso coordinatore pedagogico, bibliotecario, insegnante infanzia: scadenza 20 giugno - zazoomblog : Concorso per psicologo coordinatore pedagogico istruttore direttivo: scadenza giugno - #Concorso #psicologo… - lukescintu : Concorso per psicologo, coordinatore pedagogico, istruttore direttivo: scadenza giugno -