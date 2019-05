Concorso bibliotecario 2019 | tutti i bandi pubblicati Come prepararsi

leggioggi

(Di mercoledì 22 maggio 2019) In arrivo nuove assunzioni con ilal fine di sostituire i dipendenti pubblici che andranno in pensione o integrare l’organico già presente nelle biblioteche italiane. In questo articolo approfondiremo e chiariremo le informazioni contenute neiper comprenderelavorare in biblioteca. Di seguito elenchiamo i requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici, per poi indicare i requisiti specifici all’interno di ogni bando: maggiore età o limite massimo d’età pensionabile; cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione Europea o altri requisiti equivalenti previsti dalla legge; patente di guida cat. B; idoneità fisica all’impiego; non aver riportato condanne penali che possano impedire la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; non essere stati esclusi ...

PONOS_Job : Comune di Susa: concorso per Bibliotecario - Ticonsiglio : Comune di Susa: concorso per Bibliotecario - Ticonsiglio : Comune di Susa: concorso per Bibliotecario | -