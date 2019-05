Concorsi Istruttori di Vigilanza 2019 | tutti i bandi attivi

leggioggi

(Di mercoledì 22 maggio 2019) In Gazzetta Ufficiale sono usciti numerosiper lavorare comee Specialisti dinegli enti locali italiani. Prima di evidenziarne le specifiche, vediamo assieme i requisiti richiesti per la partecipazione aidi: cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea, previa conoscenza della lingua italiana e godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza; maggiore età; idoneità fisica all’impiego e alle mansioni del profilo professionale da ricoprire; non essere destituiti, dispensati o licenziati da una Pubblica Amministrazione per un procedimento disciplinare; essere immune da condanne penali che precludano l’assunzione presso gli Enti Locali; non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o misure di prevenzione; non essere esclusi dall’elettorato politico ...

