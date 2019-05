Come prevenire un infarto | dieta sana e consigli

Imprese siciliane - Come prevenire la crisi : oltre le norme - la cultura del risanamento : In Sicilia ci sono oltre 77.774 società di capitali (più di 18mila solo nel capoluogo etneo), di queste ben 12.500 hanno debiti tra 100 e 500mila euro, mentre per 7.000 aziende la soglia si innalza fino a toccare quota 5 milioni di euro (in totale il 25% circa delle realtà imprenditoriali vive una condizione di fragilità). È questo lo scenario in cui s’innestano le novità introdotte dal nuovo “Codice della crisi e dell’insolvenza”, che ha ...

Come lavare correttamente le mani : 5 regole per prevenire infezioni ed antibiotico-resistenza : “Il lavaggio corretto delle mani è il sistema più semplice per ridurre la diffusione di molte infezioni. Può così favorire la prevenzione di malattie respiratorie e gastro-intestinali e, quindi, limitare l’antibiotico resistenza”: è quanto ricorda la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) in occasione della Giornata Mondiale dell’Igiene delle mani che si celebra oggi in Italia con il convegno “L’igiene delle mani: strumento per la ...

Cosa sono i tumori urologici? Come si possono prevenire? : Grande diffusione registrata tra la popolazione eppure ancora poco conosciuti. sono i tumori urologici che complessivamente colpiscono, ogni anno, 77.900 uomini e donne nel nostro Paese. Eppure, il 44% degli italiani non sa che esistono cure efficaci in grado di contrastarli. In particolare, spaventa la scarsa consapevolezza per quanto riguarda la prevenzione primaria e secondaria. Il 61% ignora che si possono evitare innanzitutto attraverso ...

Artrite reumatoide - cos’è e Come individuarla : riconoscerla subito può prevenire la disabilità : L’Artrite reumatoide è una patologia autoimmune caratterizzata da infiammazione delle piccole e grandi articolazioni, in particolare quelle di mani, piedi e ginocchia, che si manifesta con tumefazione, rigidità, dolore e progressiva erosione articolare. Può inoltre coinvolgere vari organi e apparati: dai polmoni all’apparato cardiovascolare, dagli occhi alla cute. La malattia colpisce soprattutto le donne di età generalmente compresa tra i 40 e ...

?Candida auris : sintomi - cura e Come prevenire il fungo “uccide in 3 mesi” : Candida auris: sintomi, cura e come prevenire il fungo “uccide in 3 mesi” I sintomi della Candida auris sono, per certi versi, molto simili a quelli della influenza che dopo aver raggiunto il suo picco tra gennaio e febbraio ancora colpisce ad aprile molti italiani. Ma gli effetti della Candida auris sono devastanti e come vedremo possono addirittura provocare la morte. Candida auris, l’allarme lanciato negli Stati ...