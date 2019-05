Classifiche Giro d’Italia 2019 | undicesima tappa | tutte le graduatorie e le maglie Rosa

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei gironi. Doppia vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - nona tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Diversi cambiamenti nelle Classifiche del Giro d’Italia al termine della nona tappa. La cronometro individuale di 34,8 km da Riccione a San Marino ha rivoluzionato la top 10 della classifica generale, in cui resta comunque al comando Valerio Conti (UAE-Team Emirates), che difende la maglia Rosa. Cambia invece il possessore della maglia bianca, con il francese Nans Peters (AG2R La Mondiale) che diventa il nuovo miglior giovane. Giulio ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - settima tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : La settima tappa del Giro d’Italia 2019 è stata vinta dallo spagnolo Pello Bilbao (Astana), che ha battuto i compagni di fuga con un attacco nel finale. Valerio Conti (UAE-Team Emirates) riesce a difendere la maglia Rosa e resta al comando della classifica generale, dove sale in seconda posizione José Joaquin Rojas (Movistar) in fuga anche oggi. Scende quindi in terza Giovanni Carboni (Bardiani – CSF), che mantiene comunque la maglia ...

Golf – Open d’Italia Disabili : terminato il primo giro - tutti le Classifiche provvisorie : Al Golf del Ducato si è disputato il primo giro del torneo internazionale per Golfisti paralimpici. In vetta Tommaso Perrino, Pietro Andrini, Riccardo Bianciardi e Luisa Ceola Giocare a Golf per mandare in buca gli ostacoli della vita. È questo lo spirito dell’Open d’Italia Disabili – Sanofi Genzyme, torneo internazionale per atleti paralimpici in svolgimento al Golf del Ducato di Sala Baganza (PR). Un evento all’insegna dell’inclusione e ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - sesta tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Rivoluzionate tante Classifiche al Giro d’Italia 2019: andiamo a scoprire tutte le graduatorie di tutte le maglie aggiornate. Maglia Rosa 1 ITA CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 25h 22’ 00” 0’ 00” 2 ITA CARBONI Giovanni BARDIANI CSF 25h 23’ 41” 01’ 41” 3 FRA PETERS Nans AG2R LA MONDIALE 25h 24’ 09” 02’ 09” 4 ESP ROJAS José MOVISTAR TEAM 25h 24’ 12” 02’ 12” 5 FRA MADOUAS Valentin GROUPAMA – FDJ 25h 24’ 19” 02’ 19” 6 POR ANTUNES Amaro ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - quinta tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Non cambiano i possessori delle maglie al termine della quinta tappa del Giro d’Italia 2019, 140 km da Frascati a Terracina. Con la vittoria odierna Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) rafforza la leadership nella classifica a punti e mantiene quindi la maglia ciclamino. In maglia Rosa resta Primoz Roglic (Jumbo-Visma), che guida sempre la classifica generale davanti a Simon Yates (Mitchelton-Scott) e Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida). Il ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - quarta tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Succede di tutto nel finale della quarta tappa del Giro d’Italia 2019, con una caduta negli ultimi chilometri che sconvolge la corsa e causa diversi distacchi in classifica. Sul traguardo di Frascati vince Richard Carapaz (Movistar), mentre lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) chiude sesto e rafforza la propria maglia Rosa guadagnando diversi secondi sui rivali diretti. Non cambiano i leader della altre Classifiche con Pascal Ackermann ...