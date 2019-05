CLASSIFICA GIRO D' ITALIA 2019 Conti in maglia rosa | le parole del leader | 11tappa

CLASSIFICA GIRO d'Italia 2019/ Conti in maglia rosa - Ackermann in bilico - 11tappa - : Classifica Giro d'Italia 2019: la maglia rosa a Valerio Conti pure alla vigilia della 11tappa da Carpi a Novi Ligure. Le altre graduatorie.

Giro d’Italia 2019 - risultato e CLASSIFICA della tappa di oggi (Ravenna-Modena) : successo di Arnaud Démare - ancora secondo Elia Viviani : Non sono mancate le sorprese neppure nella tappa più pianeggiante del Giro d’Italia 2019. La volata annunciata sul traguardo di Modena, al termine dei 145 km in programma con partenza da Ravenna, ha premiato il francese Arnaud Démare (Groupama-FDJ) e ha costretto ancora una volta il campione nazionale italiano Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep) alla seconda posizione. Il tedesco Rudiger Selig (BORA-hansgrohe) si è preso il terzo posto, ma ...

Giro d’Italia 2019 - la CLASSIFICA dei favoriti : Primoz Roglic primeggia - Nibali a 1’44”. Yates e Lopez lontani : La decima tappa del Giro d’Italia 2019 non ha riservato sorprese e tutto è rimato invariato in classifica generale, i distacchi tra i big non hanno subito variazioni al termine della semplicissima frazione odierna: non c’era nemmeno un metro di salita lungo la Ravenna-Modena che si è risolta con una volata di gruppo, giornata davvero molto tranquilla per le stelle che lottano per la conquista della maglia. Le distanze tra i favoriti ...

CLASSIFICA GIRO d’Italia 2019 - decima tappa : tutto invariato. Conti in rosa - Roglic con 1’44” su Nibali : Non cambia la Classifica generale del Giro d’Italia 2019 al termine della decima tappa, la frazione interamente pianeggiante tra Ravenna e Modena si è risolta con l’annunciata volata e non ci sono stati imprevisti: il bel tempo ha permesso ai big di vivere un martedì sostanzialmente tranquillo e di semplice trasferimento, non ci sono stati scossoni e il copione dovrebbe replicarsi domani prima che la Corsa rosa si scaldi finalmente ...

Giro d’Italia 2019 - chi è l’ultimo in CLASSIFICA? Maglia nera a Nico Denz - Hatsuyama e Mareczko lo sfidano : La Maglia nera è stata uno dei grandi simboli del Giro d’Italia, un riconoscimento per il peggiore della classifica generale. Una casacca che però porta con sé racconti epici.. Ricordiamo che la Maglia nera è stata ispirata da Giuseppe Ticozzelli, calciatore che nel 1926 decise di partecipare al Giro d’Italia vestendo la Maglia nera con la stella bianca del mitico Casale (squadra che vinse lo scudetto nel 1914) per cui giocava ai tempi. La sua ...

CLASSIFICA GIRO d'Italia 2019/ Maglia rosa Valerio Conti - Roglic in agguato : Classifica Giro d'Italia 2019: Valerio Conti indosserà la Maglia rosa anche nella decima tappa, si riparte con Ciccone, Ackermann e Peters altri leader.

Giro d’Italia – Roglic - vittoria di tappa a 2° posto in CLASSIFICA generale : “maglia rosa? Preferisco inseguire e sorridere a Verona” : Primoz Roglic vince la 9ª tappa del Giro d’Italia e si piazza al secondo posto nella classifica generale: lo sloveno spiega di preferire il ruolo di inseguitore Il più veloce nella cronometro odierna è stato ancora una volta Primoz Roglic. Il ciclista sloveno ha bissato il successo nella prima tappa vincendo il nono appuntamento del Giro d’Italia. Lo sloveno, intervistato ai microfoni della ‘Rosea’, ha spiegato di ...

Giro d’Italia 2019 : la CLASSIFICA dei favoriti. Roglic fa il vuoto su tutti - Nibali non è lontanissimo : Primoz Roglic fa il vuoto: la seconda cronometro del Giro d’Italia 2019 riesce a scombinare del tutto le carte in tavola in chiave classifica generale. Lo sloveno, pur non essendo in Maglia Rosa, ha già accumulato un gran vantaggio su tutti gli altri candidati alla vittoria finale. Andiamo a scoprire nel dettaglio la graduatoria aggiornata per quanto riguarda i favoriti. classifica favoriti Giro d’Italia 2019 (nona ...

CLASSIFICA GIRO d’Italia 2019 - nona tappa : la cronometro stravolge tutto - Roglic con 1’44” su Nibali. Yates e Lopez sprofondano - Conti in rosa : Valerio Conti conserva la maglia rosa al termine della nona tappa del Giro d’Italia 2019 ma la cronometro individuale da Riccione a San Marino (34,8 km) ha letteralmente stravolto la Classifica generale: sotto la pioggia che ha colpito l’Emilia-Romagna, i ciclisti si sono dati battaglia in una prova contro il tempo davvero molto avvincente che ha scombussolato la graduatoria. A vincere è stato lo sloveno Primoz Roglic che ha ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e CLASSIFICA della tappa di oggi (Riccione-San Marino) : Primoz Roglic si impone nella cronometro - quarto Vincenzo Nibali : Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia 2019, una cronometro individuale di 34,8 km da Riccione a San Marino. Il corridore della Jumbo-Visma ha realizzato il miglior tempo in questa prova contro il tempo, tagliando il traguardo in 51’52”, facendo 11” meglio del belga Victor Campenaerts (Lotto Soudal) e 1’ dell’olandese Bauke Mollema (Trek – Segafredo). Grande prova anche del nostro Vincenzo Nibali (Bahrain ...

Giro d’Italia - la CLASSIFICA generale dopo la vittoria di Roglic nella crono : Giro d’Italia, la classifica generale vede ancora Valerio Conti in vetta con la maglia rosa saldamente indossata: attenzione però a Roglic Giro d’Italia, la cronometro odierna è stata vinta da Primoz Roglic. Lo sloveno ha gestito al meglio la tappa, ma gli altri uomini di classifica si sono ben difesi, su tutti Valerio Conti, il quale ha mantenuto la maglia rosa con 1 minuto e 50 secondi di vantaggio. Vincenzo Nibali ha ...

CLASSIFICA GIRO d’Italia 2019 - ottava tappa : Valerio Conti sempre in maglia rosa - i big si controllano prima della cronometro : Valerio Conti conserva la maglia rosa al termine dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2019, l’alfiere della UAE Emirates non ha corso particolari rischi lungo la Tortoreto Lido-Pesaro che nel finale è stata caratterizzata dalla pioggia. L’asfalto bagnato ha messo in difficoltà il gruppo ma il laziale è stato ben protetto dai compagni di squadra e dunque domani sarà al via col simbolo del primato in occasione della ...

CLASSIFICA GIRO d'Italia 2019/ Maglia rosa : Valerio Conti - secondo giorno da leader : Classifica Giro d'Italia 2019: Valerio Conti indosserà la Maglia rosa anche nell'ottava tappa oggi, Ciccone sempre azzurro e Carboni ancora Maglia bianca.

Giro d’Italia 2019 - Davide Formolo all’arrembaggio. Corsa da protagonista - obiettivo top 10 in CLASSIFICA generale : Davide Formolo è stata la gioia azzurra della tappa di oggi. Terzo al traguardo de L’Aquila, il ventiseienne veronese della Bora-Hansgrohe si è reso super protagonista della fuga odierna, un attacco partito dopo tanti, tantissimi chilometri. Davide ha tentato, rischiato per rintuzzare qualche secondo ai big, e alla fine ce l’ha fatta. Però, nonostante il finale mosso, “Roccia” non è riuscito a dare il massimo delle ...