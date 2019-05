Città dei Ragazzi apre le sue porte | appuntamento per domenica 16 giugno

Caso Google-Huawei : Codacons è pronta a scendere in campo in difesa dei cittadini italiani : Il Codacons si prepara a intervenire in difesa degli utenti Huawei, che dopo il ban commerciale negli USA rischiano di vedere lesi i propri diritti. L'articolo Caso Google-Huawei: Codacons è pronta a scendere in campo in difesa dei cittadini italiani proviene da TuttoAndroid.

Crotone - il teratro dei burattini nel reparto di Pediatria dell’Ospedale cittadino un gesto d’amore di Adriano Ferraiolo : Quando i bambini ridono, tutto il mondo ride. Un bambino che sorride anche per pochi attimi rappresenta l’espressione più gioiosa

A pagare il prezzo dei continui litigi Lega-M5S sono i cittadini : È ormai passato un anno dall’insediamento del nuovo esecutivo. Scorrendo all’indietro l’album fotografico di questi primi 12 mesi, si fa fatica a trovare un momento in cui i due alleati di governo siano andati d’amore e d’accordo. Lega e M5S sono riusciti a litigare su tutto quello che su cui c’era da litigare: dalla Tav all’Ilva, dal reddito di cittadinanza alla questione dei porti chiusi, dall’affaire Siri al posizionamento sul Venezuela, ...

Agrigento : menzione a Mecenate Emmanuele - ambasciatore Città dei tempi : menzione speciale per il poeta, filantropo e Mecenate Emmanuele Francesco Maria Emanuele neo "ambasciatore" della città dei Templi

Emissione di radon cancerogeno dalle faglie dell’Etna : un nuovo pericolo per la salute dei cittadini : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) da molti anni analizza su tutto il territorio nazionale il radon, un gas cancerogeno che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) colloca nel “gruppo 1”, ovvero tra i più pericolosi per la salute umana. Un territorio particolare è quello dell’Etna, sui cui fianchi affiorano numerose faglie che presentano una peculiarità: fratturano intensamente le rocce esse circostanti aumentando ...

Elezioni Sicilia - Di Maio : “La casta dei vari Micciché battuta dai cittadini liberi del M5s - ora soprese alle Europee” : “Il sistema di chi protegge la casta, di chi non fa rispettare la legge Anticorruzione e non taglia i vitalizi perde di fronte ai cittadini liberi del M5s. Ci davano per morti, ed evidentemente porta bene. Mi aspetto delle sorprese anche alle Europee”. È il commento, affidato a un videomessaggio su Facebook, ai ballottaggi delle amministrative in Sicilia del capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio. ...

L’Asl Napoli 1 Centro al fianco dei cittadini - visite gratuite a Scampia. Grande successo per “i Sabato dello Screening” : Poco meno di 800 visite gratuite erogate in una sola giornata. Sono numeri in costante crescita quelli che arrivano settimana dopo settimana da “i Sabato dello Screening”, iniziativa ideata e promossa dalL’Asl Napoli 1 Centro nell’ambito della campagna regionale Mi Voglio Bene. L’appuntamento di ieri (Sabato 11 maggio) ha visto protagonisti tante donne e uomini – professionisti della sanità – delL’Asl di Napoli e soprattutto ha fatto ...

Reddito di cittadinanza - in 200 assaltano l'Inps nel Napoletano : «Pochi euro invece dei 700 promessi» : Come per l'assalto ai forni di manzoniana memoria. Solo che in questa vicenda, invece che del pane, duecento e più scalmanati ieri mattina hanno assediato e tentato di assaltare la sede...

Elisabetta Gardini : "Basta con il fascismo - ai cittadini non interessa nulla. Occupiamoci dei problemi reali" : "C'è stata una buona dose di azione politica. Detto questo la censura è pericolosa, è fascista in sé stessa". Elisabetta Gardini, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, entra nel merito della polemica sulla presenza al Salone del libro di Torino della casa editrice vicina a Casapound, Altafor

Lugo : a maggio è tempo di Città dei bambini un mese di appuntamenti in centro : In programma due appuntamenti con spettacoli per bambini nella Rocca di Lugo. Sabato 18 maggio dalle 17 nel Salone Estense c'è lo spettacolo "Che sì che no" per bambini dai 2 ai 6 anni, mentre sabato ...

Caso Siri - Conte : “Senza la fiducia dei cittadini non possiamo essere il governo del cambiamento” : Il primo ministro Giuseppe Conte ha definito la decisione di revocare l'incarico ad Armando Siri come "la scelta più giusta". Infatti, ha spiegato, se da un punto di vista umano è necessario riconoscere al sottosegretario la presunzione di non colpevolezza, è altrettanto importante non perdere la fiducia dei cittadini. "Altrimenti non potremmo sentirci il governo del cambiamento".Continua a leggere

Città Metropolitane e Liberi Consorzi - anticipata al 15 maggio la marcia dei Sindaci a Palermo : La marcia dei Sindaci in programma a Palermo e promossa dal sindaco della Città Metropolitana di Messina, Cateno de Luca, è stata anticipata a mercoledì 15 maggio 2019, alle ore 11.00 a Piazza ...

Sudafrica - i boeri creano Città per soli bianchi : 'Ci difendiamo dalle violenze dei neri' : In Sudafrica la situazione razzismo sembra non affievolirsi, anzi, a quanto pare negli ultimi tempi si è accentuata così tanto da portare i boeri a fondare delle città per soli bianchi. Secondo quanto riportato dai promotori dell'iniziativa, la fondazione di città per soli bianchi è una risposta per scongiurare la scomparsa degli Afrikaner dal Paese. Sudafrica, città solo per i boeri In Sudafrica, dopo 25 anni dalla fine dell'apartheid, i ...

