Ciclista travolto e ucciso dal Tir a Roma | fermato lo sciacallo che aveva prelevato con

ilmessaggero

(Di mercoledì 22 maggio 2019)dal Tir in via Tiburtina, individuato eil responsabile del furto avvenuto ai danni della vittima: lorubato il portafogli dele con...

giornaleladige : Un ciclista è stato ucciso a Roma travolto da u nTir, e pochi istanti dopo un passante gli ha sfilato il portafogli… - raffaellamucci1 : RT @ilmessaggeroit: Ciclista travolto e ucciso dal Tir in via Tiburtina, fermato lo sciacallo che aveva prelevato con il bancomat della vit… - ilmessaggeroit : Ciclista travolto e ucciso dal Tir in via Tiburtina, fermato lo sciacallo che aveva prelevato con il bancomat della… -