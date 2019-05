Ciclismo | a Verona il 2 giugno in Arena la premiazione del Giro d' Italia 2

Ciclismo : a Verona il 2 giugno in Arena la premiazione del Giro d'Italia (3) : (AdnKronos) - “La città ha compreso il grandissimo valore di questo evento e sta rispondendo al meglio -ha spiegato l’assessore allo Sport-. Un bellissimo esempio di cosa significa fare sistema e, soprattutto, lavorare insieme per dare la massima visibilità a Verona in un’occasione sportiva unica ne

Ciclismo : a Verona il 2 giugno in Arena la premiazione del Giro d'Italia : Verona, 22 mag. (AdnKronos) - Un logo dedicato, viabilità modificata su tutto il tracciato di gara e 9 mila posti gratuiti in Arena per assistere alla premiazione. Queste le principali novità per l’appuntamento finale del Giro d’Italia in programma a Verona il prossimo 2 giugno. La cronometro indivi