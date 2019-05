Chievo | Romairone sollevato dall’incarico di direttore sportivo

calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Divorzio tra ilVerona e Giancarlo. Il club comunica di averlodall’incarico didel club. “A Giancarlovanno i ringraziamenti da parte di tutta la società, per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale e il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”, si legge nella nota. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulL'articolodall’incarico diCalcioWeb.

PantheonVerona : La notizia arriva a pochi giorni dalla chiusura del campionato. Leggi l'articolo: - FansCalcio : Chievo, ufficiale: Romairone non è più il ds - GoalItalia : Il Chievo cambia: via il ds Romairone, Pellissier subito pronto a sostituirlo ?? -