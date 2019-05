Chievo | Pellissier sarà il nuovo direttore sportivo

Chievo Verona - futuro da presidente per Pellissier : Chievo Verona, Sergio Pellissier sarà presidente del club come annunciato dal patron Campedelli in queste ore “Credo che Pellissier farà il presidente, ma se ne parlerà quando appenderà fisicamente gli scarpini al chiodo. In ogni caso la prima idea è la presidenza operativa in tutto e per tutto”. Le parole del patron del Chievo Verona Campedelli, riportate da Fantagazzetta, svelano quello che potrebbe essere il futuro di ...

Serie A. Chievo-Sampdoria 0-0 nell'ultima di Pellissier : Sergio Pellissier saluta il Bentegodi e lo fa con uno 0-0 tra Chievo e Sampdoria in occasione del lunch match della 37esima giornata di Serie A

Calcio - Serie A 2019 : l’Empoli vince ed inguaia il Genoa - il Parma è salvo! Il Chievo saluta Sergio Pellissier : Si sono disputate tre delle sei partite della Serie A di Calcio in programma oggi: alle ore 12.30 pareggio a reti inviolate tra Chievo e Sampdoria, mentre alle ore 15.00 l’Empoli supera per 4-1 il Torino ed inguaia il Genoa, scavalcandolo in classifica, infine il Parma supera per 1-0 la Fiorentina e centra l’aritmetica salvezza. Chievo-SAMPDORIA 0-0 Una partita senza grandi stimoli da ambo le parti, che termina a reti inviolate. Il ...

VIDEO – Commovente addio di Pellissier : lascia il calcio - ma sarà il nuovo presidente del Chievo. Splendido abbraccio con Quagliarella : Pellissier dice addio al calcio giocato Sergio Pellissier si ritira dal calcio giocato dopo 19 anni passati con la maglia del Chievo Verona, Sergio Pellissier dice addio al calcio giocato.Lo aspetta un futuro da presidente dei clienti. L’attaccante del Chievo Verona, ha disputato oggi contro la Sampdoria, la sua ultima sfida allo stadio Bentegodi, al termine della stagione diventerà ufficialmente presidente dei clivensi. Oggi ...

DIRETTA/ Chievo Sampdoria - risultato finale 0-0 - : lacrime e applausi per Pellissier : DIRETTA Chievo Sampdoria streaming video DAZN: cronaca live della partita che si gioca allo stadio Bentegodi per la 37giornata del campionato di Serie A.

Chievo - l’annuncio di Campedelli : “Pellissier sarà presidente” - l’attaccante chiude in modo polemico : “Credo che Pellissier fara’ il presidente”. E’ questo l’annuncio di Luca Campedelli, patron del Chievo e pronto a lasciare la carica operativa di presidente alla bandiera clivense. “Se ne parlera’ quando appendera’ fisicamente gli scarpini al chiodo. In ogni caso la prima idea e’ la presidenza operativa in tutto e per tutto”, ha concluso ai microfoni di Dazn. L’addio di ...

L’addio di Pellissier al Chievo : brividi al momento della sostituzione [FOTO] : E’ da poco terminato il lunch match valido per la 37^ giorna scialbo 0-0. Partita da ricordare per l’addio di Pellissier che lascia il calcio dopo 23 anni, 17 dei quali trascorsi coi gialloblù. Nel finale la sostituzione tra gli applausi con Pellissier che attraversa il ‘corridoio d’onore’ di tutto il Chievo e dei calciatori della Samp e si prende anche l’ovazione dei tifosi della ...

Chievo-Sampdoria - il commiato a Sergio Pellissier : lacrime scroscianti e quell’abbraccio con Quagliarella… [VIDEO] : Chievo-Sampdoria, Sergio Pellissier ha giocato oggi l’ultima gara da calciatore di fronte al proprio pubblico Chievo-Sampdoria, una gara davvero scialba, finita a reti bianche senza aver offerto un grande spettacolo. Il clou è andato in scena subito dopo, quando Sergio Pellissier è stato salutato dal proprio pubblico dopo l’ultima gara da calciatore nel suo stadio prima del ritiro. Un abbraccio all’altro veterano ...

Chievo-Samp - scialbo 0-0 : partita da ricordare solo per l’addio a Pellissier [FOTO] : 1/11 Andrea Rigano/LaPresse ...

Chievo - è l’ultima di Pellissier : i tifosi lo ricordano così [FOTO] : 1/3 Andrea Rigano/LaPresse ...

Chievo-Sampdoria - le formazioni ufficiali : c’è Pellissier - ultima davanti ai suoi tifosi : Chievo-Sampdoria, le formazioni ufficiali – L’anticipo domenicale delle 12.30 della penultima giornata di Serie A propone una sfida che non ha ormai più nulla da chiedere al campionato. Veneti e liguri si affrontano al Bentegodi cercando di chiudere al meglio il torneo: i primi sono già retrocessi da qualche settimana, i secondi hanno provato a lottare per l’Europa che conta fino a qualche settimana fa, salvo allontanarsi ...

Chievo - applausi a Pellissier per l’ultima alla ‘Scala del calcio’ : “E’ stato emozionante” : Una delle ultime bandiere rimaste in Italia, ma che giocherà domenica la sua ultima partita. Sergio Pellissier ha già detto addio al calcio, ieri sera ha giocato la sua ultima partita a San Siro, ricevendo gli applausi dei tifosi nerazzurri al momento del suo ingresso in campo. Emozione unica, come da lui stesso raccontato ai microfoni di Sky nel post partita. Queste le sue parole. “E’ stato emozionante, non me ...

Inter-Chievo probabili formazioni : c’è Icardi - panchina per Pellissier : INTER CHIEVO probabili formazioni- L’Inter si prepara ad ospitare il Chievo in quella che si annuncia una sfida fondamentale in chiave Champions League. I nerazzurri dovranno cercare di battere il Chievo per tenere lontani gli assalti di Atalanta, Roma, Milan e Torino. Successo obbligatorio per gli uomini di Spalletti, quest’ultimo al centro di diverse news […] L'articolo Inter-Chievo probabili formazioni: c’è Icardi, ...

Chievo - Sergio Pellissier lascia : maglia ritirata - il futuro nella dirigenza gialloblu : Il presidente Luca Campedelli ha provato fino all' ultimo a dissuaderlo. Voleva che l' uomo simbolo del suo Chievo, Sergio Pellissier, giocasse un' altra stagione per tentare di riportare subito la società in serie A. E invece il capitano, 40 anni, 514 presenze coi gialloblù e 139 gol, ha scelto di