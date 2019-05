Champions asiatica | il Guangzhou di Cannavaro si qualifica agli ottavi

calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Tanta sofferenza, ma alla fine missione compiuta. IlEvergrande di Fabioacciuffa nell’ultima giornata lazionedi finale della. Decisiva la vittoria per 1-0 contro i coreani del Daegu. Il gol decisivo delè stato siglato da Paulinho. Il, dunque, passa il turno come seconda del girone F con 10 punti in 6 partite, mentre a vincere il gruppo sono stati i giapponesi del Sanfrecce Hiroshima con 15 punti. Era giàto con un turno d’anticipo, invece, lo Shandong Luneng di Graziano Pellè, capolista del gruppo E, sconfitto 2-1 in casa dei connazionali del Kashima che si sono imposti grazie alla doppietta di Ito. Di Fellaini, invece, il momentaneo 0-1 dello Shandong. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sul calcio esteroL'articolo ...

LaQuotaVincente : ASIA, #ACL2019: i #pronostici della Champions asiatica - LaQuotaVincente : ASIA #ACL2019, i #pronostici della #Champions asiatica - LaQuotaVincente : ASIA, #ACL2019 #Champions asiatica #AFC: i #pronostici di oggi -