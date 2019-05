Cesare Battisti | ergastolo confermato dai giudici di Milano

Cesare Battisti - la corte d’Appello di Milano conferma l’ergastolo. Dal 2023 potrà chiedere permessi premio : La corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato la pena definitiva dell’ergastolo per Cesare Battisti, l’ex terrorista del gruppo Proletari armati per il comunismo. Battisti è stato condannato per quattro omicidi commessi alla fine degli anni ’70 e arrestato dopo 37 anni di latitanza lo scorso gennaio in Bolivia. I giudici hanno respinto la richiesta della difesa di commutare la pena del carcere a vita a 30 anni reclusione, che era ...

Cesare Battisti vuole lo sconto della pena : Cesare Battisti chiede uno sconto di pena. La difesa dell'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo (Pac) definitivamente condannato all’ergastolo per quattro omicidi, avvenuti durante gli anni di piombo, ha chiesto una riduzione della pena, dal carcere a vita a 20 anni. Cesare Battisti: 'Non potevo parlare, mi avrebbero ucciso' Cesare Battisti ieri ha ammesso le proprie ...

Cesare Battisti - il legale : "Non è stato espulso - serve sconto di pena" : Aurora Vigne È sul tema della procedura in seguito alla quale Battisti è stato riportato in Italia che si affrontano accusa e difesa davanti alla prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Milano. Il terrorista potrebbe ancora ottenere uno sconto della pena Cesare Battisti potrebbe ottenere uno sconto della pena e scampare all'ergastolo. C'è stato un duro botta e risposta questa mattina tra accusa e difesa davanti alla prima ...

Cesare Battisti chiede di ridurre la pena a 20 anni : "Rispettate il patto tra Italia e Brasile" : Il patto, siglato nel 2017 dal ministro Orlando, prevedeva che il terrorista non scontasse una pena superiore ai 30 anni e che fossero tenuti in considerazione i periodi già passati in prigione

Ecco il documento che può salvare Cesare Battisti dal carcere a vita : Le sorprese sembrano non finire mai quando si tratta del terrorista Cesare Battisti . Un accordo con il Brasile, firmato dall'ex ministro della Giustizia del Pd Andrea Orlando, potrebbe consentire all'...

Daniel Pennac : "Firmare l'appello per Cesare Battisti fu una stupidaggine. È un brutto ceffo" : Daniel Pennac fa dietro front e ammette che sostenere l'ex brigatista Cesare Battisti è stato uno sbaglio. Lo scrittore francese, infatti, nel 2004 aveva firmato assieme ad altri intellettuali la lettera a sostegno di Cesare Battisti, l'ex terrorista condannato per i delitti dei Pac, ora in carcere in Italia. "Sono desolato, faccio il mea culpa. È stata una idiozia scrivere una lettera a sostegno di Cesare Battisti, firmare per la ...

Cesare BATTISTI/ Le scuse di Pennac e le balle sulle Br : la serietà è un'altra cosa : Daniel Pennac chiede pubblicamente scusa per aver difeso CESARE BATTISTI 14 anni fa in Francia. Un bel gesto, ma non tutto torna

Cesare Battisti - la lista degli intellettuali e sindacalisti che l'hanno aiutato a nascondersi : Durante i 37 anni di latitanza, Cesare Battisti ha goduto di una vasta rete di sostegno che gli hanno consentito di sfuggire alle autorità italiane e alle condanne per i quattro omicidi, oltre a vari reati gravi, commessi fino al 1979, quando faceva parte del gruppo terroristico Pac. Ai magistrati B

Cesare Battisti : "Aiutato nella fuga da partiti e intellettuali" : Cesare Battisti: "Aiutato nella fuga da partiti e intellettuali" L’ex terrorista dei Pac ha parlato agli inquirenti degli “aiuti” ricevuti durante i 37 anni di latitanza. Persone – nessuna di queste italiana – che “sostenevano la mia ideologia”. Battisti ha negato di essere stato sostenuto dai servizi o dalla ...

Cesare Battisti ormai non nuoce a nessuno. Altri latitanti invece sanno ancora troppo : La confessione di Cesare Battisti, il suo “pentimento” da copione, arriva proprio quando parte la richiesta di estradizione per Alessio Casimirri, ex Br, ora ristoratore in Nicaragua. Sono anime belle quelle che immaginano un arresto in pompa magna per quest’ultimo, con telecamere all’aeroporto e paparazzi, ignari della storia sulla quale stanno seduti. Battisti, dopo aver paludato le proprie azioni omicide con un abito “comico ...

Intervista] L'avvocato : "Vi spiego perché Cesare Battisti ha deciso di confessare gli omicidi" : La decisione di Cesare Battisti di assumersi la responsabilità degli omicidi da lui commessi 40 anni fa come militante dei Proletari armati per il comunismo e di chiedere scusa ai familiari delle sue ...

Cesare Battisti : "Non potevo parlare - mi avrebbero ucciso" : ...

Cosa succede dopo la confessione di Cesare Battisti : Si pronunciano sui moventi che hanno indotto Cesare Battisti a confessarsi colpevole di tutti gli addebiti per i quali era stato condannato. Potrebbe ottenere dei “benefici” penitenziari fra una decina o una dozzina d’anni, dicono, quando avrà 74 anni, o 76, pensando a suo figlio. Potrebbe impiccars

Cesare Battisti : "Non volevamo uccidere Torreggiani e Sabbadin ma ferirli. In latitanza ho usato solo 2 volte documenti falsi" : Dopo aver ammesso la responsabilità in quattro omicidi, Cesare Battisti continua a raccontare dettagli del suo passato da terrorista. L'ex esponente dei Pac lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio con il pm di Milano, Andrea Nobili. Nei piani di Battisti, due delle persone che ha ucciso, il gioielliere Pier Luigi Torreggiani e il commerciante Lino Sabbadin, avrebbero dovuto essere solo ferite nell'agguato: "Sicuramente non cambia nulla ...