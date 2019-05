«C’era una volta a Hollywood» | com’è il nuovo film di Quentin Tarantino

Cannes 2019 : il red carpet con Leo e Brad per «C’era una volta a Hollywood» : Cannes 2019: il red carpet con Tarantino, Brad Pitt e Leonardo DiCaprioCannes 2019: il red carpet con Tarantino, Brad Pitt e Leonardo DiCaprioCannes 2019: il red carpet con Tarantino, Brad Pitt e Leonardo DiCaprioCannes 2019: il red carpet con Tarantino, Brad Pitt e Leonardo DiCaprioCannes 2019: il red carpet con Tarantino, Brad Pitt e Leonardo DiCaprioCannes 2019: il red carpet con Tarantino, Brad Pitt e Leonardo DiCaprioCannes 2019: il red ...

C’era una volta… a Hollywood : rilasciato il nuovo trailer italiano : Il premio Oscar Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie protagonisti nel trailer italiano di C’era una volta… a Hollywood, il nono film diretto da Quentin Tarantino. Ambientato nella Los Angeles del 1969, il nuovo lungometraggio del regista e sceneggiatore premio Oscar segue le vicende dell’attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e della sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt). I due cercheranno di farsi strada in una Hollywood ...

C’era una volta Roma… “Sant’Ignazio di Loyola” : Ci troviamo in Campo Marzio, luogo di culto cattolico di Roma, ad osservare uno dei meravigliosi capolavori settecenteschi in stile Barocco, la Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola. La Chiesa venne costruita dal cardinal Ludovisi nel 1626 in onore di S. Ignazio di Loyola, fondatore della compagnia di Gesù. Nel 1685 la Chiesa stava giungendo al compimento dell’edificazione, quando la mancanza di denaro bloccò il completamento della cupola. Fu allora ...

C’era una volta - il fantasy figlio di Lost dove le fiabe scoprono il mondo moderno : Quanti passi di separazione ci sono tra Lost e C’era una volta? Pochi, pochissimi quasi nessuno. E il legame non si ferma solo al mostro di Lost, visto che mostri in C’era una volta – titolo originale Once Upon a Time – ce ne sono a bizzeffe. La serie fantasy prodotta dalla ABC è stata scritta dagli stessi sceneggiatori della serie ideata da J. J. Abrams, ossia Edward Titsis e Adam Horowitz e ha al suo interno numerosi ...

Divorzio - C’era una volta il “tenore di vita acquisito” - una specie di posto fisso : Con 386 sì, 19 astensioni e nessun contrario, la camera dei deputati ha dato il via libera alla proposta di legge sull’assegno di Divorzio. Uno sviluppo quasi obbligato da diversi pronunciamenti della cassazione in materia di calcolo dell’assegno di Divorzio. Se le modifiche alla legge approvata nel 1970 dovessero sopravvivere all’intero iter parlamentare, le novità sarebbero importanti. E non solo sul piano giuridico, ma anche sociale. Slegando ...

Il figlio di Luke Perry - Jack Perry - nel film di Quentin Tarantino - C’era una volta a Hollywood : “L’ha voluto papà” : Ci sarà anche il figlio di Luke Perry, Jack Perry, nel film di Quentin Tarantino, C'era una volta a Hollywood, per volontà del defunto padre. Lo ha raccontato lui stesso, ospite del podcast di Chris Jericho, "Talk Is Jericho", parlando dell'ultimo progetto cinematografico del padre. Luke Perry ha voluto accanto a sé il figlio sul set ed è riuscito ad ottenere da Tarantino un piccolo ruolo per Jack, che nella vita lavora come wrestler ...

C’era una volta - il fantasy figlio di Lost dove le fiabe scoprono il mondo moderno : Quanti passi di separazione ci sono tra Lost e C’era una volta? Pochi, pochissimi quasi nessuno. E il legame non si ferma solo al mostro di Lost, visto che mostri in C’era una volta – titolo originale Once Upon a Time – ce ne sono a bizzeffe. La serie fantasy prodotta dalla ABC è stata scritta dagli stessi sceneggiatori della serie ideata da J. J. Abrams, ossia Edward Titsis e Adam Horowitz e ha al suo interno numerosi ...

Antonio Scurati : “C’era una volta la critica. Non solo in letteratura : è in crisi l’arte del giudicare” : Quando pubblicai il mio primo libro - poco più di quindici anni fa - il riconoscimento critico era ancora ciò che uno scrittore esordiente desiderava sopra ogni altra cosa. Si attendeva, trepidanti, la recensione del critico o del giornale autorevole. Non si sperava semplicemente in un elogio ma, come nel magismo, in una certificazione della propri...

C’era una volta a Hollywood di Tarantino al Festival di Cannes 2019 : C’era una volta a Hollywood di Tarantino al Festival di Cannes 2019 Il Festival di Cannes è uno degli eventi più attesi dell’anno, trattandosi di una manifestazione in cui diversi registi emergenti e non colgono l’occasione per partecipare presentando le proprie produzioni cinematografiche. Al Festival vi è una selezione ufficiale composta da due sezioni principali: il concorso ed il cosiddetto “un Certain ...

C’era una volta Roma… “Ponte della Musica” : Sovrasta il Tevere e collega il quartiere della Vittoria al Flaminio.. è il Ponte della Musica. Progettato dall’architetto londinese Buro Happold, è stato inaugurato nel maggio del 2011 e così chiamato per la vicina presenza dell’Auditorium Parco della Musica. Nel 1929 era già stata prevista la sua costruzione dal piano regolatore, ma soltanto nel 2011 ne è stata possibile la sua realizzazione. Due anni dopo l’inaugurazione dell’opera, alla ...

Baglio-Piccolo : C’era una volta Tiberis - spiaggia Tevere flop da 200mila euro : Roma – “C’era una volta la spiaggia Tiberis, durata lo spazio di alcune settimane. Oggi quel luogo e’ svanito nel verde rigoglioso e spontaneo. L’idea di riqualificare la riva del Tevere, sotto ponte Marconi, si e’ tradotta nell’ennesimo bluff della giunta M5S. Oltre 200 mila euro di soldi pubblici sperperati per nulla. Lettini e ombrelloni sono spariti, quel po’ di sabbia portata con i Tir ...

A Magione C’era una volta la merenda : Spettacoli, giochi, musica e tante deliziose merende per una giornata all’insegna del divertimento e delle buone abitudini alimentari, immersi nel

Figlia getta un vecchio materasso per fare una bella sorpresa alla madre ma dentro C’era un milione di dollari : Stavolta, sotto i riflettori dei media non è presente alcuna persona, ma un oggetto particolare, sebbene anche molto comune. Un oggetto che permette di riposare quando si va a dormire: un materasso. Per chiunque si stia chiedendo come risulti possibile che un materasso abbia scatenato, la risposta è semplice: si tratta di un materasso che conteneva un milione di dollari. La faccenda era stata pubblicata tramite il quotidiano “Yedioth ...

C’era una volta Roma…“Dea Roma” : “Del tuo mondo bellissima regina, o Roma, ascolta… desti una patria ai popoli dispersi in cento luoghi… di tutto il mondo, una città facesti” da Rutilio Namaziano. La leggenda narra che l’equipaggio di Ulisse, in cui si trovava Roma insieme ad altre prigioniere di guerra, fu travolto da una tempesta che lo scaraventò sulle coste del Lazio. Le schiave diedero fuoco alle navi ed i compagni di Ulisse si stabilirono sul Colle Palatino. La città ...