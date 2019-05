Catch-22 | cioè l' elegante satira di George Clooney

ilgiornale

(Di giovedì 23 maggio 2019) Niccolò Sandroni-22 è la perfetta rappresentazione del pensiero di, dal suo amore per l’Italia fino alle critiche agli Stati Uniti-22, serie tv di e con, è uscita con i primi due episodi su Sky Atlantic e si guarda che è un piacere. La serie tv, basata sul libro Comma 22 di Joseph Heller, è ambientata in Italia nella base militare di Pianosa, durante la fase finale della seconda guerra mondiale. Nonostante queste coordinate geografiche e temporali non si tratta di una serie tv bellica tipo Band of Brothers. La guerra che ci raccontanei primi due episodi di questa miniserie tv vede alternarsi la, con le fasi di non accettazione da parte del protagonista Yoyo, a momenti in cui la commedia si fa più leggera e raffigura l’Italia come il paese del buon cibo e della resilienza. Il protagonista è John Yossarian, ...

EveryoneLeftYou : In più ultimamente non sto seguendo nulla Cioè ho iniziato chernobyl la scorsa settimana e sono già indietro di du… -