Caserta | bambina di 3 anni azzannata alla testa da un cane

ilgiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Ignazio Riccio Attimi di terrore a San Nicola la Strada con la piccola che è stata trasportata in ospedale. I genitori hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri Brutta disavventura, che poteva finire davvero male, quella di unadi 3di San Nicola da Strada, in provincia di. La piccola è statada un, in una traversa di piazza Parrocchia. L’aggressione da parte dell’animale è stata imprevista e improvvisa. Lastava giocando per strada quando il, sciolto dal guinzaglio dal suo padrone, che non si è accorto della presenza della piccola, l’ha aggredita e. Solo grazie all’intervento dello stesso proprietario dell’animale, che ha bloccato il rottweiler, si è evitato il peggio. La bimba è stata trasportata nel vicino ospedale didove le sono stati applicati numerosi punti di sutura. I ...

minformonline : CASERTA. Cane azzanna bambina alla testa: trasportata d’urgenza in ospedale -