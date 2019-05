Campobasso | rivolta in carcere | barricati almeno 28 detenuti

Rivolta in carcere Campobasso - barricati in 20 : Fuoco a suppellettili, sul luogo presente il procuratore capo, Sindacato: "La protesta per la diminuzione di alcuni benefici"

È in corso una rivolta nel carcere di Campobasso : È in corso una rivolta nel carcere di Campobasso: i giornali scrivono che sarebbero coinvolti tra i quindici e i venti detenuti che, secondo le prime informazioni non ancora confermate, si sarebbero barricati dentro una zona della struttura dando fuoco

Campobasso - rivolta in carcere : barricati 28 detenuti : Campobasso, rivolta in carcere: barricati 28 detenuti Una rivolta è in corso nel carcere di Campobasso. Sono barricati 28 detenuti che hanno dato fuoco a dei suppellettili. Non ci sarebbero agenti sequestrati o ostaggi.Sul luogo è presente il Procuratore capo di Campobasso, Nicola D'Angelo Parole chiave: ...

Campobasso - rivolta in carcere : barricate : 22.11 Una rivolta nel carcere di Campobasso, nel Molise: una ventina di detenuti si sono barricati dentro una struttura e per dare forza alla protesta hanno dato fuoco ad alcune suppellettili. E' tutto sotto controllo, riferiscono le Forze dell'ordine. Sul posto è presente il Procuratore capo di Campobasso, Nicola D'Angelo.

Campobasso - rivolta in carcere : barricati 20 detenuti : Campobasso, rivolta in carcere: barricati 20 detenuti Una rivolta è in corso nel carcere di Campobasso. Sono barricati 20 detenuti che hanno dato fuoco a dei suppellettili. Sul luogo è presente il Procuratore capo Parole chiave: Campobasso ...