Cambiamenti climatici | Copernicus firma nuovo contratto per proteggere biodiversità ed

Da Chernobyl a Greta Thunberg - Federico Fazzuoli svela curiosità e retroscena su Linea Verde e i Cambiamenti climatici : Federico Fazzuoli, storico conduttore di “Linea Verde”, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sul successo di Linea Verde. “Il segreto era la continuità, l’idea che settimana dopo settimana potevi avere un colloquio diretto con i telespettatori –ha affermato Fazzuoli-. E poi un momento di grande ...

Cambiamenti climatici e sviluppo urbano : strumenti di supporto all’adattamento locale : È la sfida cruciale della nostra era e le città ne sono protagoniste. Insieme alla scienza. Gli effetti dei Cambiamenti climatici prendono forme diverse in realtà locali diverse. Le città si trovano nelle condizioni di dover individuare strategie, misure e strumenti per affrontare questi effetti e garantire crescita sociale ed economica delle proprie comunità, sicurezza dei cittadini, qualità della vita e dell’ambiente. La scienza offre ...

Clima - M5s : “Salvini confonde il meteo con i Cambiamenti climatici” : “Salvini presenta programma ambiente ma confonde meteo con cambiamento Climatico. Basta citare dati scientifici o innumerevoli scienziati del settore per dire cosa sta avvenendo al nostro pianeta. Quando si parla di ambiente bisogna farlo con cognizione di causa”. Lo affermano i parlamentari M5S delle commissioni ambiente di Camera e Senato. “Non farlo – proseguono- significa denigrare il lavoro di centinaia di ...

I Cambiamenti climatici potrebbero avere influito sugli spostamenti nel Paleolitico : Il cambiamento climatico potrebbe aver influito sulle abitudini di mobilità dei gruppi umani di due culture che hanno animato il Paleolitico superiore: quella Gravettiana, diffusa tra 30 mila e 20 mila anni fa, e quella Epigravettiana, diffusa tra 20 mila e 8 mila anni fa. È quanto emerge da una nuova analisi effettuata su alcuni denti rinvenuti nella Grotta Paglicci, importante sito ricco di reperti paleolitici che si trova a Rignano Garganico, ...

Gli effetti dei Cambiamenti climatici sull’Italia saranno devastanti : Oltre sette milioni di morti ogni anno. È il drammatico dato delle vittime dell’inquinamento, secondo l’Oms, che fotografa una situazione ormai al limite. L’allarme sui rischi dei cambiamenti climatici viene rilanciato… L'articolo Gli effetti dei cambiamenti climatici sull’Italia saranno devastanti proviene da Essere-Informati.it.

I koala sono “funzionalmente estinti” : l’uomo e i Cambiamenti climatici responsabili del loro declino : Il numero dei koala è sceso così tanto in Australia che la specie è ora “funzionalmente estinta”. L’Australian koala Foundation ha dichiarato che potrebbero esserci solo 80.000 animali rimasti in libertà. Nonostante possa sembrare un numero alto, l’Australian koala Foundation dichiara che è improbabile che questi animali siano in grado di produrre una nuova generazione. La definizione di “estinzione funzionale” descrive una popolazione animale ...

Prima mappa del ciclo dell’acqua nella sua interezza : permetterà migliori previsioni dei Cambiamenti climatici : Presentata dall’Agenzia spaziale europea (ESA) durante l’evento “Living Planet” la Prima mappa al mondo che quantifica il ciclo dell’acqua tra terra, mare e cielo conosciuto a livello scientifico come ciclo idrologico. La mappa che si focalizza sull’area del Mediterraneo, è stata realizzata incrociando i dati di satelliti che analizzano parametri differenti, come l’umidità del terreno o la temperatura ...

Lotta ai Cambiamenti climatici : italiani scettici rispetto al ruolo guida dell’UE : Secondo gli italiani, sono le amministrazioni locali i principali enti pubblici di riferimento per la Lotta ai cambiamenti climatici, prima ancora dell’Unione Europea e del governo nazionale. E’ quanto emerge dalla sesta edizione dell’indagine sul clima della Banca europea per gli investimenti (Bei), in collaborazione con YouGov, società internazionale di analisi dell’opinione pubblica. In particolare, il sondaggio analizza come i ...

Moria delle api : le cause - dai pesticidi ai Cambiamenti climatici : “Se le api scomparissero dalla faccia della terra, all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita”. Questa frase attribuita, seppur con degli interrogativi, ad Albert Einstein dice molto sull’importanza strategica delle api. Questi piccoli insetti sono essenziali per mantenere inalterato l’equilibrio ambientale e per salvaguardare la biodiversità. Negli ultimi anni, tuttavia, le api, e in generale tutti gli insetti impollinatori, stanno ...

Cambiamenti climatici - gli effetti sull’Artico : più caldo - meno ghiaccio - più alghe al Polo Nord : Il mar Glaciale Artico rappresenta appena il 3% dell’oceano globale, ma è responsabile dell’assorbimento del 14% di carbonio dell’oceano globale. Questo lo rende un importante serbatoio per l’accumulo dell’anidride carbonica atmosferica. Negli ultimi decenni il ghiaccio marino nell’Artico si è drasticamente ridotto, causando possibili alterazioni del ciclo del carbonio e conseguenze ancora in gran parte sconosciute. “Il declino del ghiaccio ...

Cambiamenti climatici - raffreddare i poli - riciclare l’anidride carbonica ed ecologizzare gli oceani : gli esperti testano nuovi modi per riparare il clima : Gli scienziati di Cambridge pianificano la creazione di un centro di ricerca per sviluppare nuovi modi per riparare il clima della Terra. Il centro analizzerà approcci radicali, come il raffreddamento dei poli della Terra e la rimozione dell’anidride carbonica dall’atmosfera. Il centro verrà creato a causa dei timori che gli approcci attuali da soli non bastino a bloccare i pericolosi e irreversibili danni inflitti al pianeta. L’iniziativa è la ...

Festival dell’Acqua : il futuro dell’oro blu tra Cambiamenti climatici e innovazione : ACEA partecipa al “Festival dell’Acqua” di Bressanone, una delle più importanti manifestazioni sulla gestione delle risorse idriche che ogni due anni chiama a raccolta circa 500 aziende e tutti i soggetti che, a livello nazionale ed internazionale, si occupano di reti e servizi idrici. I lavori delle tre giornate del Festival, promosso da Utilitalia (Federazione delle aziende che si occupano di acqua, ambiente e energia) e giunto quest’anno alla ...

Cambiamenti climatici - oggi c’è più anidride carbonica nell’atmosfera che in qualsiasi momento dall’evoluzione dell’uomo : i rischi per la Terra sono enormi : L’anidride carbonica nell’atmosfera ha raggiunto livelli mai visti nell’intera esistenza umana: non storia, esistenza. Secondo i dati del Mauna Loa Observatory delle Hawaii, la concentrazione di CO2 nell’atmosfera è di oltre 415 parti per milione (ppm), molto più alta che in qualsiasi momento degli ultimi 800.000 anni, da prima dell’evoluzione dell’homo sapiens. Il dato è emerso ieri quando la Scripps Institution of Climatology, che misura i ...

Cambiamenti climatici : l’Alaska si scioglie - si sta riscaldando due volte più velocemente della media globale [GALLERY] : I Cambiamenti climatici sono un problema sempre più grave e gli effetti sono evidenti e stanno influenzando l’ecosistema dell’intero pianeta. Le immagini del reportage mostrano una veduta aerea di tundra e laghi lacustri permafrost vicino al villaggio Yupik Eskimo di Quinhagak sul delta dello Yukon in Alaska. Secondo gli scienziati, l’Alaska si sta riscaldando due volte più velocemente della media globale, con temperature in ...