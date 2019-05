Calciomercato Torino | le prime due richieste di Mazzarri per rafforzare la rosa

sportfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019), in casa granata si sta muovendo il ds Petrachi per accontentarein vista della prossima annata Il 3-5-2 di Walterè stato assorbito al meglio dalla truppa granata in questa stagione. Ilè arrivato ad un passo dalla qualificazione in Europa e di certo ci riproverà nella prossima stagione. Per farlo però servirà incrementare il tasso tecnico degli interpreti del moduloano, per farlo il patron Cairo assieme a Petrachi stanno sondando il terreno per alcuni calciatori molto interessanti. Secondo Tuttosport, il restauro del Toro partirà dalle corsie. Lazzari a destra e Mario Rui a sinistra le trattative attualmente in ballo in casa granata. Quest’ultimo potrebbe infatti lasciare il Napoli in caso d’arrivo di Castagne dall’Atalanta. L'articolo, leduediper ...

