Calciomercato Psg | via Buffon | il nome nuovo è De Gea

Calciomercato - il Psg blinda Mbappé : “Ancora insieme per fare la storia” : Kylian Mbappé non si muoverà. Il Paris Saint Germain stoppa sul nascere le voci di mercato alimentate dallo stesso attaccante ieri sera: “Credo forse sia giunto il momento di assumermi maggiori responsabilità. Spero sia al Psg, e mi farebbe piacere, oppure altrove con un altro progetto“. Pronta la risposta del club in una nota: “Un legame molto forte unisce il Psg e Mbappé dopo due anni e questa storia comune proseguirà ...

Calciomercato - il Psg vuole Kroos - Isco e Bale dal Real Madrid : Secondo il giornale ‘Le Parisien‘, il Psg avrebbe nel mirino tre calciatori del Real Madrid: Kroos, Isco e Bale sarebbero apprezzati da Tuchel. In particolare il tecnico tedesco vorrebbe avere alla sua corte il regista delle ‘merengues’. Il Psg avrebbe anche già stanziato la cifra necessaria per portare i tre sotto la torre Eiffel, e che sarebbe di 210 milioni di euro: 80 per Kroos, 70 per Bale e 60 per Isco. ...

Calciomercato Inter - intreccio col PSG : sempre Dzeko nel mirino - ma c’è l’ombra di Lukaku… : Domani la ghiotta possibilità di chiudere quasi definitivamente il discorso Champions League. L’Inter ospita a San Siro il fanalino di coda Chievo, già retrocesso in Serie B da qualche settimana. Ma i nerazzurri continuano a pensare anche al mercato. sempre incertezza sulla situazione Icardi, il nome che resta in pole per la sostituzione è ancora Edin Dzeko. La Gazzetta dello Sport odierna spiega un Interessante intreccio di mercato ...

Calciomercato Juventus - sarebbe pronta un'offerta per Alex Sandro dal PSG : La Juventus potrebbe attuare in estate una vera e propria rivoluzione di mercato. La deludente sconfitta in Champions League ai quarti contro l'Ajax ha messo in evidenza i limiti tecnici di una rosa che ha bisogno di innesti di qualità. Ma molto passerà delle cessioni pesanti, che saranno necessarie per finanziare il mercato. Sono molti i giocatori indiziati a lasciare a Torino, in particolar modo una delle società che guarda attentamente alla ...

Calciomercato Juventus - il PSG punta Pjanic : da Milinkovic-Savic al sogno Pogba - tutti i nomi per sostituirlo : Miralem Pjanic finisce nel mirino del PSG e la Juventus prepara una lista di possibili sostituti: da Milinkovic-Savic a Pogba, passando per Rabiot e Ndombele, ecco tutti i nomi per rimpiazzare il centrocampista bosniaco Mentre le altre big della Serie A sono alle prese con un caldissimo finale di stagione, la Juventus, già Campione d’Italia con largo anticipo, ha tutto il tempo per pianificare il suo mercato estivo. Il PSG avrebbe ...

Calciomercato Real Madrid - offerta shock al Psg per Mbappé [DETTAGLI] : Secondo France Football, il Real Madrid pur di portare in Spagna l’attaccante del Psg Kylian Mbappé è disposto a fare follie. Il record per il trasferimento più costoso di sempre appartiene al Psg con Neymar, pagato 222 milioni. Mbappé potrebbe batterlo visto che, secondo il giornale francese, l’offerta del Real Madrid sarebbe di 280 milioni. Mbappé è una richiesta precisa dell’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, ...

Calciomercato Real Madrid - pazzesca offerta al PSG per Mbappé : la cifra messa sul piatto dai blancos è astronomica : Secondo la stampa francese, il club di Florentino Perez avrebbe messo sul piatto una montagna di soldi per strappare Mbappè al PSG Il Real Madrid fa sul serio per Kylian Mbappé, il club di Florentino Perez ha individuato nell’attaccante francese il colpo ad effetto da regalare ai tifosi merengues. PRESSINPHOTO/LaPresse Secondo quanto riferito da France Football, la società spagnola dovrebbe mettere sul piatto ben 280 milioni di euro, ...

Calciomercato - Tmw – Psg-Napoli - in arrivo offerta da capogiro per De Laurentiis! I dettagli : Il PSG pronto a tornare alla carica per Allan e Koulibaly Calcio mercato Napoli – Allan e Koulibaly, i due gioielli azzurri continuano ad essere gli obiettivi del Paris Saint-Germain che, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, sarebbe pronto a sferrare l’assalto decisivo. Il Psg, vede in Kalidou Koulibaly il sostituto ideale dell’ormai trentacinquenne Thiago Silva che è alle prese con diversi problemi di natura ...

Calciomercato - Pasqualin è un fiume in piena : “Icardi-Atletico - Mourinho-Psg - Dybala e Conte…” : Claudio Pasqualin è un grande esperto di Calciomercato ed assicura che la prossima estate sarà tra le più calde degli ultimi anni “Conte? In questo momento la Roma è favorita tra tutte le altre pretendenti, che sono le top italiane come l’Inter, ed europee, con il Psg deciso ad arrivare all’obiettivo. Pallotta sembra propenso a fare lo sforzo economico che l’operazione richiede. La Roma la vedo davvero in grande ...

Pjanic al Psg? "Tutto può succedere"/ Calciomercato - Juventus su Rabiot e Pogba : Pjanic al Psg? "Tutto può succedere". E la Juventus a Rabiot e Pogba per rinforzare il centrocampo. Ultime notizie di Calciomercato.

Calciomercato Juve - Allegri potrebbe andare al PSG : possibile il ritorno di Conte : Il futuro di Massimiliano Allegri è ancora tutto da decidere. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, non lo avrebbe ancora chiamato per il summit, quindi la permanenza del tecnico livornese a Torino è tutt'altro che scontata. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, inoltre, il Paris Saint Germain avrebbe intenzione di sostituire Thomas Tuchel (dopo una stagione assai deludente) e avrebbe messo gli occhi su Massimiliano Allegri. Come ...

Calciomercato Juve - Pjanic : 'Psg? Tutto può succedere. Ma devono essere tutti d'accordo' : Miralem Pjanic via dalla Juve? Niente di certo, niente di ufficiale, è presto per parlare di Calciomercato, ma il bosniaco - intervistato da Canal Plus in Francia - ha parlato del suo futuro e dell'...

Calciomercato Psg - obiettivo Van de Beek per il club parigino : pioggia di milioni per l’Ajax : Il club campione di Francia ha messo nel mirino il centrocampista dell’Ajax, autore del gol vittoria nell’andata della semifinale di Champions contro il Tottenham L’Ajax dei miracoli sta facendo drizzare le antenne a tutta Europa, i più importanti club del vecchio continente si stanno informando sui campioncini olandese, provando a giocare d’anticipo per battere la concorrenza. AFP/LaPresse Se il Barcellona ha ...

Calciomercato Inter : scambio Icardi-Cavani in vista? Il PSG ci prova : Calciomercato Inter: scambio con Cavani in vista? Il PSG ci prova Nonostante le parole rassicuranti di Wanda Nara, che ha annunciato la permanenza sicura a Milano anche la prossima stagione, il futuro di Mauro Icardi resta ancora nebbioso. Il centravanti argentino – ormai da diverse settimane reintegrato al cento per cento – è infatti ancora al centro di numerose discussioni di mercato. Numerosi media stanno riportando in ...