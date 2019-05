Bus turistico si ribalta vicino a Siena | un morto e diversi feriti

Siena - Bus turistico si ribalta : un morto e diversi feriti : Raffaello Binelli Il bus è uscito di strada ribaltandosi sulla scarpata sul raccordo autostradale Siena-Firenze, tra Badesse e Siena. A bordo turisti di nazionalità russa Un pullman su cui viaggiavano turisti russi si è ribaltato ed è finito fuori strada in provincia di Siena. L'incidente è avvenuto sul raccordo autostradale Siena-Firenze, tra Badesse e Siena,in direzione sud. Il bilancio parla di un morto e diversi feriti gravi. Sul ...

Egitto - esplosione al passaggio di un Bus turistico : 16 feriti : Almeno 16 turisti sono rimasti feriti in un attentato in Egitto. A diffondere la notizia è stato il Governo egiziano che ha parlato di un bus investito da un'esplosione mentre transitava nelle vicinanze del nuovo Museo Egizio in costruzione a Giza, nella zona delle piramidi. Secondo fonti della polizia le persone che hanno riportato conseguenze sono in maggioranza straniere, ma per il momento non sono state fornite informazioni ufficiali ...

Portogallo - a Madeira 29 morti in incidente ad un Bus turistico