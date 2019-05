Bus si ribalta sulla Firenze-Siena | un morto e 7 feriti | tutti turisti dell' Est Europa

Un Bus si è ribaltato su un raccordo autostradale vicino a Siena : c’è almeno un morto : Martedì mattina intorno alle 9 un bus turistico è uscito di strada tra Monteriggioni e Badesse, sul raccordo autostradale che collega Siena e Firenze: secondo i giornali c’è almeno un morto e ci sono diversi feriti. Repubblica scrive che i turisti erano

Siena - Bus turistico si ribalta : un morto e diversi feriti : Raffaello Binelli Il bus è uscito di strada ribaltandosi sulla scarpata sul raccordo autostradale Siena-Firenze, tra Badesse e Siena. A bordo turisti di nazionalità russa Un pullman su cui viaggiavano turisti russi si è ribaltato ed è finito fuori strada in provincia di Siena. L'incidente è avvenuto sul raccordo autostradale Siena-Firenze, tra Badesse e Siena,in direzione sud. Il bilancio parla di un morto e diversi feriti gravi. Sul ...

Bus si ribalta vicino a Siena - un turista morto e diversi feriti : Un bus turistico è uscito di strada e si è ribaltato questa mattina sulla Siena-Firenze all’altezza di Monteriggioni in direzione sud. Una persona è morta. A bordo una comitiva di turisti russi, tra i quali ci sarebbero diversi feriti. Alcune persone sono incastrate nell’autobus che si è adagiato sul fianco destro. ...

Bus turistico si ribalta vicino a Siena - un morto e diversi feriti : Bus turistico si ribalta vicino a Siena, un morto e diversi feriti L'incidente è avvenuto al chilometro 7 del raccordo autostradale Siena-Firenze. L'autobus è uscito di strada finendo nella scarpata a fianco dell'Autopalio Parole chiave: digitall ...

Siena - si ribalta Bus turistico e finisce nella scarpata. Un morto e diversi feriti : Un bus turistico si è ribaltato alle 9.30 sulla Siena–Firenze all’altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Secondo i primi riscontri, una persona risulta deceduta e diversi sono invece feriti. A bordo ci sarebbero turisti di origine russa e alcuni di loro sarebbero incastrati nell’autobus che si è adagiato sul fianco destro. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia stradale oltre ai sanitari del 118. Il bus si è ...

Siena : si ribalta Bus turistico - un morto e diversi feriti : Un bus con a bordo turisti stranieri, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada ribaltandosi sulla scarpata sul raccordo autostradale Siena-Firenze, tra Badesse e Siena, in direzione sud. Al momento risulta un morto e diversi feriti. Sul posto forze dell’ordine, vigili del fuoco, 118 e il personale Anas. Il raccordo autostradale Siena-Firenze, informa Anas, è provvisoriamente chiuso in direzione Siena, con uscita obbligatoria ...

Siena : si ribalta Bus turisti - un morto : 11.18 Un bus turistico si è ribaltato questa mattina intorno alle 9.30 sulla SienaFirenze all'altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Secondo quanto si è appreso,una persona sarebbe morta e altri turisti,di origine russa,sarebbero rimasti feriti.Alcuni sarebbero rimasti incastrati all'interno del bus che si è adagiato su un fianco. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale oltre ai sanitari del 118.

Siena - Bus di turisti sfonda il guardrail e si ribalta : 1 morto e feriti - traffico in tilt : Incidente tra Siena e Firenze oggi, mercoledì 22 maggio, nei pressi di Monteriggioni dove un bus carico di turisti ha sfondato il guardrail e si è ribaltato per cause in via di accertamento: ci sarebbero 1 morto e numerosi feriti. Sul posto ambulanze ed elisoccorso. traffico in tilt per chiusura del tratto.Continua a leggere

Piacenza - scuolaBus finisce fuori strada e si ribalta : illesi i ragazzi a bordo : L’incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì a Monticelli d'Ongina, in provincia di Piacenza. Uno scuolabus con a bordo tredici studenti di una scuola media della zona è uscito di strada ribaltandosi su un fianco. Tutti illesi, anche l’autista del mezzo che è risultato negativo all'etilometro.

Padova - l’autista ubriaco dello scuolaBus ribaltato a Padova aveva precedenti per guida in stato di ebbrezza : aveva precedenti per maltrattamenti e violenza sessuale in ambito familiare, lesioni personali e minacce dopo una lite in strada ma soprattutto gli era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza. Questi i precedenti, come racconta Repubblica, di Deniss Panduru, cittadino romeno 51enne che ieri era alla guida ubriaco dello scuolabus che si è rovesciato lungo la strada provinciale 21, ad Arquà Petrarca, causando il ferimento di otto ...

Padova - si ribalta lo scuolaBus con i bambini a bordo : l'autista romeno è ubriaco - tenta la fuga : Ieri, alle 13.40 uno scuolabus percorre via Aganoor, ad Arqua Petrarca, comune di poco meno di duemila abitanti in provincia di Padova. Dentro ci sono una quindicina di studenti, alcuni sono alunni delle scuole medie, altri delle elementari, hanno tra i sette e i quattordici anni. Lo scuolabus svolt

ScuolaBus si ribalta - feriti otto bimbi. Autista ubriaco - arrestato dopo la fuga : È scappato tra i campi, abbandonando lo Scuolabus che si era appena rovesciato su un fianco nell'affrontare un tornante ad Arquà Petrarca, e soprattutto la ventina di ragazzini che...

ScuolaBus si ribalta nel Padovano : feriti sette bambini : Paura in provincia di Padova, per un incidente che ha coinvolto uno Scuolabus: il mezzo si è ribaltato su una strada provinciale vicino ad Arquà Petrarca. A bordo una quindicina di bambini e ragazzini delle scuole elementari e medie. sette sono rimasti feriti, ma non sarebbero in gravi condizioni. Subito dopo lo schianto, il conducente, un 50enne romeno, è scappato tra i campi, ma i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo e a fermarlo. L'uomo ...

Padova - scuolaBus si ribalta : feriti 7 bimbi - l'autista romeno era ubriaco : Luca Sablone Il conducente è stato intercettato, fermato e arrestato dai carabinieri: è risultato positivo all'alcol test Tragedia sfiorata a Padova, dove sette bambini sono stati feriti in seguito ad un incidente stradale. L'episodio è avvenuto precisamente nel territorio del comune di Arquà Petrarca, dove verso le ore 13.40 uno scuolabus si è rovesciato dopo aver sbandato. Alla guida del mezzo c'era un uomo romeno di 51 anni, che ...