Bus di turisti si ribalta vicino a Siena | una donna morta e oltre trenta feriti 

Siena - si ribalta Bus di turisti dell'Est Europa : morta donna 40enne - una trntina i feriti : Gravissimo incidente a un bus turistico questa mattina sulla Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Tragico il bilancio che parla di una donna morta e diversi...

Bus turistico in una scarpata sulla Firenze-Siena : morta una donna e 31 feriti : Gravissimo incidente a un bus turistico questa mattina sulla Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Tragico il bilancio che parla di una donna...

Incidente Siena - Bus si ribalta : morta la guida turistica - almeno 30 feriti : Un autobus turistico, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato sul raccordo autostradale Siena–Firenze, tra Badesse e Siena, in direzione sud: dopo il sollevamento del mezzo è stato ritrovato un corpo senza vita, una donna di 40 anni, molto probabilmente la guida del gruppo dei turisti dell’Est Europa, in gran parte russi. La comitiva, circa 60 persone, si stava spostando su un bus a due piani da Montecatini Terme per ...

Bus turistico in una scarpata sulla Firenze-Siena : un morto e 15 feriti : Gravissimo incidente a un bus turistico questa mattina sulla Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Tragico il bilancio che parla di una donna...

Siena - Bus turistico si ribalta : un morto e quindici feriti : Raffaello Binelli Il bus è uscito di strada ribaltandosi sulla scarpata sul raccordo autostradale Siena-Firenze, tra Badesse e Siena. A bordo turisti provenienti da Paesi dell'Est Europa Un pullman su cui viaggiavano turisti russi si è ribaltato ed è finito fuori strada in provincia di Siena. L'incidente è avvenuto sul raccordo autostradale Siena-Firenze, tra Badesse e Siena,in direzione sud. Il bilancio parla di un morto (una donna) ...

Bus si ribalta - morta guida turistica - 25 i feriti : E' una donna di 40 anni e, molto probabilmente, la guida del gruppo dei turisti dell'Est Europa, presumibilmente Russi, il corpo senza vita scoperto all'atto del sollevamento del mezzo con una autogrù da parte dei vigili del fuoco. La comitiva si stava spostando da Montecatini per andare a visitare Siena. Sale intanto il bilancio dei feriti, alcuni estratti dalle lamiere dagli stessi vigili del fuoco. Secondo quanto appreso, dovrebbero essere in ...

Siena - Bus si ribalta in una scarpata : i turisti aiutati a uscire dal pullman capovolto. Le immagini : Un bus turistico si è ribaltato stamattina in una scarpata sulla Siena-Firenze, tra Monteriggioni e Badesse. Nel video, diffuso da Radio Siena Tv, il momento in cui alcune persone vengono aiutate a uscire dal mezzo. A bordo c’erano circa una sessantina di turisti provenienti da Georgia, Armenia e Kazakistan. Video Radio Siena Tv Cronaca | Di F. Q.. Siena, si ribalta bus turistico e finisce ...

Siena - incidente a Bus di turisti dell'Est Europa : morta una donna - 15 i feriti : Gravissimo incidente questa mattina sulla Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Tragico il bilancio che parla di una donna morta e diversi feriti. Un bus turistico...

Bus di turisti si ribalta nel Senese - un morto e 3 feriti : Un morto e 3 feriti. E' il bilancio del ribaltamento di un pullman di turisti stranieri, presumibilmente russi, che si è ribaltato questa mattina sulla Siena-Firenze tra Badesse e Siena all'altezza di Monteriggioni sulla carreggiata sud. Secondo le prime informazioni 3 di loro erano rimasti incastrati nell'autobus che si è adagiato sul fianco destro della scarpata. Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Siena, del distaccamento di ...

Monteriggioni. Bus turistico si ribalta sulla Siena-Firenze : un morto : Drammatico il bilancio di un sinistro stradale avvenuto stamani in Toscana. Una persona è morta e altre sono rimaste ferite.

Bus si ribalta sulla Firenze-Siena : un morto e 7 feriti - tutti turisti dell'Est Europa : Gravissimo incidente questa mattina sulla Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Tragico il bilancio che parla di almeno un morto e diversi feriti. Un bus turistico...

Siena - Bus turistico si ribalta : un morto e diversi feriti : Raffaello Binelli Il bus è uscito di strada ribaltandosi sulla scarpata sul raccordo autostradale Siena-Firenze, tra Badesse e Siena. A bordo turisti di nazionalità russa Un pullman su cui viaggiavano turisti russi si è ribaltato ed è finito fuori strada in provincia di Siena. L'incidente è avvenuto sul raccordo autostradale Siena-Firenze, tra Badesse e Siena,in direzione sud. Il bilancio parla di un morto e diversi feriti gravi. Sul ...

Incidente a Bus sulla Firenze-Siena : un morto e 7 feriti - tutti turisti dell'Est Europa : Gravissimo Incidente questa mattina sulla Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Tragico il bilancio che parla di almeno un morto e diversi feriti. Un bus turistico...

Bus turistico in una scarpata sulla Firenze-Siena : un morto. «Feriti incastrati nelle lamiere» : Una persona è morto nel ribaltamento dell'autobus avvenuto nel Senese mentre diverse sarebbero le persone ferite. È quanto dice Anas: il raccordo autostradale Siena-Firenze è...