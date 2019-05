Si ribalta Bus di turisti - un morto e 37 feriti. Indagato autista : E' di un morto e 37 feriti, di cui tre gravi, il bilancio del ribaltamento di un pullman di turisti russi e dell'est Europa finito in una scarpata sulla Siena-Firenze. Per cause ancora in corso di accertamento, alle 9 di mattina il bus a due piani si e' ribaltato su un fianco finendo in una piccola scarpata tra Badesse e Siena, all'altezza di Monteriggioni. La vittima, trovata sotto le lamiere quando il mezzo e' stato sollevato con un'autogru, ...

Bus di turisti si ribalta - morta la guida : Firenze, 22 mag. - (AdnKronos) - Un bus turistico si è ribaltato provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 37 (VIDEO). E' accaduto questa mattina, poco dopo le 9, sul raccordo autostradale Siena-Firenze, tra Badesse e Siena. L'autista di 35 anni, originario di Castrovillari in provi

Incidente Siena - Bus si ribalta e finisce in scarpata : morta 40enne - 37 turisti feriti di cui 4 gravi : Un autobus con a bordo una sessantina di turisti stranieri, di vari Paesi dell’Est Europa, si è ribaltato questa mattina sull’Autopalio, la superstrada Siena–Firenze, finendo in una scarpata e andando a sbattere contro gli alberi. L’Incidente è avvenuto nel tratto che collega Badesse a Siena, in direzione sud. Il bilancio è di una donna morta e 37 feriti: la vittima, 40enne, sarebbe la guida russa che accompagnava il ...

Siena - si ribalta Bus di turisti dell'Est Europa : morta la guida - 31 feriti. Gli alberi hanno attutito l'impatto : Gravissimo incidente a un bus turistico questa mattina sulla Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Tragico il bilancio che parla di una donna morta e diversi...

Si ribalta Bus turistico vicino Siena - morta una donna e 31 feriti. Le riprese aeree del luogo : Un bus con un gruppo di turisti dell'est Europa si è ribaltato sulla Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Una donna di 40 anni ha perso la vita, 31 i feriti trasportati al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. / fonte Polizia di Stato Agenzia Vista bus incidente stradale polizia vigili del fuoco ...

Siena - Bus turistico si ribalta in una scarpata : morta una donna - 31 feriti : Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 9:30, sull'Autopalio, la tratta autostradale che collega Siena a Firenze, precisamente all'altezza di Monteriggioni. Qui infatti, un bus turistico, per cause ancora tutte in corso di accertamento, è uscito fuori strada ribaltandosi in una scarpata che si trova al lato della carreggiata. Il mezzo, secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, trasportava una ...

Siena-Firenze - incidente in autostrada : si ribalta l'autoBus di turisti - muore una donna e trenta feriti : Drammatico incidente a Monteriggioni, sul raccordo autostradale Siena-Firenze. Un autobus con a bordo decine di turisti russi e dell'Est Europa si è ribaltato: una la vittima, una donna di 40 anni molto probabilmente la guida del gruppo dei turisti dell'Est Europa, oltre a una trentina di feriti. Il

Bus di turisti si ribalta vicino a Siena - una donna morta e oltre trenta feriti : Una donna morta e trentuno feriti, molti rimasti incastrati tra le lamiere. È il bilancio in continua evoluzione del grave incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 9.30, sulla Siena-Firenze all’altezza di Monteriggioni in direzione sud. Erano a bordo di un bus turistico uscito di strada. Il mezzo si è poi ribaltato finendo in una sc...

Siena - si ribalta Bus di turisti dell'Est Europa : morta donna 40enne - una trntina i feriti : Gravissimo incidente a un bus turistico questa mattina sulla Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Tragico il bilancio che parla di una donna morta e diversi...

Bus turistico in una scarpata sulla Firenze-Siena : morta una donna e 31 feriti : Gravissimo incidente a un bus turistico questa mattina sulla Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Tragico il bilancio che parla di una donna...

Incidente Siena - Bus si ribalta : morta la guida turistica - almeno 30 feriti : Un autobus turistico, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato sul raccordo autostradale Siena–Firenze, tra Badesse e Siena, in direzione sud: dopo il sollevamento del mezzo è stato ritrovato un corpo senza vita, una donna di 40 anni, molto probabilmente la guida del gruppo dei turisti dell’Est Europa, in gran parte russi. La comitiva, circa 60 persone, si stava spostando su un bus a due piani da Montecatini Terme per ...

Bus turistico in una scarpata sulla Firenze-Siena : un morto e 15 feriti : Gravissimo incidente a un bus turistico questa mattina sulla Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Tragico il bilancio che parla di una donna...

Siena - Bus turistico si ribalta : un morto e quindici feriti : Raffaello Binelli Il bus è uscito di strada ribaltandosi sulla scarpata sul raccordo autostradale Siena-Firenze, tra Badesse e Siena. A bordo turisti provenienti da Paesi dell'Est Europa Un pullman su cui viaggiavano turisti russi si è ribaltato ed è finito fuori strada in provincia di Siena. L'incidente è avvenuto sul raccordo autostradale Siena-Firenze, tra Badesse e Siena,in direzione sud. Il bilancio parla di un morto (una donna) ...

Bus si ribalta - morta guida turistica - 25 i feriti : E' una donna di 40 anni e, molto probabilmente, la guida del gruppo dei turisti dell'Est Europa, presumibilmente Russi, il corpo senza vita scoperto all'atto del sollevamento del mezzo con una autogrù da parte dei vigili del fuoco. La comitiva si stava spostando da Montecatini per andare a visitare Siena. Sale intanto il bilancio dei feriti, alcuni estratti dalle lamiere dagli stessi vigili del fuoco. Secondo quanto appreso, dovrebbero essere in ...