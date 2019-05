Brindisi | la moglie lo rimprovera per i suoi tradimenti | lui la riempe di botte | arrestato

Blastingnews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) I carabinieri della stazione di Erchie, in provincia di, hanno eseguito ieri sera un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 41 anni, il quale è accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati. Secondo quanto riferiscono i militari dell'Arma, il soggetto in questione vessava la consorte ormai da anni, la stessa aveva infatti scoperto che il marito intratteneva una relazione extraconiugale. Alla donna non andava proprio giù questo comportamento dell'uomo, per cui molto spesso lova. Per tutta risposta lui l'avrebbe picchiata, e una volta addirittura le avrebbe puntato un coltello alla gola. Gli episodi di violenza avvenivano anche in presenza dei figli minori, che impotenti assistevano alle furiose liti. Adesso, per i ragazzini e la loro madre l'incubo è finito. L'uomo apostrofava lacome esaurita Il soggettocontinuava ...

