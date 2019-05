ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) “Qualcuno che è innocente non si impicca. Pensate alle vittime quando sostenete che cosa ha fatto ad almeno 10 ragazze”. È l’accusa lanciata dalla 29enneche su Facebook ha pubblicato diversi messaggi contro il pattinatore John, suoche si è suicidato impiccandosi il 18 gennaio scorso proprio dopo aver ricevuto la notifica di sospensione dal Centro americano per lo Sport Sicuro (US Center for SafeSport) a causa delle accuse di molestie sessuali mosse nei suoi confronti. Lui ehanno fatto coppia nel pattinaggio artistico per tre anni, dal 2004 al 2007, quando lei aveva dai 14 ai 17 anni e lui dai 18 ai 21. Attualità Silvio Berlusconi, il fuorionda “piccante” a Quarta Repubblica: “Me ne facevo sei per notte, adesso non ...

TutteLeNotizie : Bridget Namiotka, la pattinatrice americana rivela: “Il mio partner Coughlin si è impiccato… - FQMagazineit : Bridget Namiotka, la pattinatrice americana rivela: “Il mio partner Coughlin si è impiccato ma ha abusato sessualme… -